Medicea, un weekend di sapori, tradizioni e gusto in Fortezza Nuova

Sabato 6 e domenica 7 maggio prenderà il via Medicea che si propone non come un evento di degustazione ma un viaggio nell’anima di Livorno fatto attraverso la sua realtà enogastronomica. La manifestazione si svolgerà nella suggestiva Fortezza Nuova

Presentata la mattina di martedì 2 maggio a Livorno “Medicea 2023” la manifestazione dedicata al vino e alla storica anima multiculturale della città (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro per consultare il programma della manifestazione).

L’assessore al Turismo e Commercio del Comune di Livorno Rocco Garufo e Carmen Licata, delegata della Scuola Europea di Sommelier, hanno parlato dell’importanza che eventi di questo tipo hanno per la città Livorno. Sabato 6 e domenica 7 maggio prenderà il via Medicea che si propone non come un evento di degustazione ma un viaggio nell’anima di Livorno fatto attraverso la sua realtà enogastronomica.

La manifestazione si svolgerà nella suggestiva Fortezza Nuova, in Sala degli Archi e negli spazi contigui, qui saranno allestiti i diversi punti di degustazione di vino e di prodotti tipici del territorio.

Promotrice e organizzatrice della manifestazione la Scuola Europea Sommelier di Livorno che con Medicea vuol portare l’attenzione sul mondo del vino ma soprattutto sull’anima multiculturale della città toscana. Un argomento attuale che a Livorno affonda le radici nella storia dei secoli passati quando tra il 1591 e il 1593, il granduca di Toscana Ferdinando I de’ Medici, emise due provvedimenti legislativi per richiamare in città popolazione attiva in grado di favorire lo sviluppo economico e portuale.

Come sottolinea Carmen Licata, delegata della Scuola Europea di Sommelier, “Medicea è soprattutto una manifestazione culturale. Nasce con lo scopo di unire la cultura del vino con la storia della città di Livorno, la più moderna delle città toscana. Le leggi Livornine aprirono Livorno all’accoglienza”.

Con tale decisione si garantiva per chiunque si fosse trasferito nella città labronica la cancellazione dei debiti contratti con stranieri, esenzione di tasse, l’annullamento di condanne penali (con alcune eccezioni, tra le quali l’eresia e la “falsa moneta”) e la vendita agevolata di alloggi.

Inoltre, con la “Costituzione Livornina” si rivolgeva agli ebrei e ai mercanti di qualsivoglia nazione che fossero venuti ad abitare a Livorno e a Pisa. Era rivolta espressamente a “Mercanti di qualsivoglia Nazione, Levantini, Ponentini, Spagnuoli, Portughesi, Grechi, Tedeschi, Italiani, Ebrei, Turchi, Mori, Armeni, Persiani”. e, soprattutto garantiva libertà di culto.

Medicea si rivolge a chi ama il vino e i suoi legami con il territorio, a chi comunica il vino e a chi sa che il contatto diretto con i produttori porta cultura e partecipazione.

Lo scopo della Scuola Europea è quello di proporre abbinamenti e “contaminazioni ” tra cibo, vino e ogni forma di cultura ed espressione artistica mettendo a contatto partner commerciali e realtà rurali così ricche di offerte per rinnovare lo spirito inclusivo che contraddistingue Livorno.

Una particolare attenzione verrà prestata a far conoscere ai partecipanti il frutto della tradizione gastronomica delle varie Comunità/Nazioni livornesi:

Comunità Ebraica

Comunità Siro Maronita e Turca

Congregazione Olandese Alemanna

Nazione Armena

Nazione Corsa

Nazione Francese

Nazione Greca

Nazione Inglese

Nazione Portoghese

