Mosta Banksy, sabato 28 evento… con gusto

Prenotando uno dei due turni di visita con un operatore esperto delle Coop Itinera, Agave o CoopCulture, sarà infatti offerta la possibilità di conoscere alcune delle aziende che, aderenti al circuito Vetrina Toscana, promuovono l'importanza di acquistare vicino e a ritmo lento e per dare a ciascuno di noi una exit strategy “all’era Post Catatonica” citata dall’artista Banksy

In attesa dell’incontro con Francesca Mannocchi (precedentemente programmato per il 28 gennaio e spostato invece al 4 febbraio) questo sabato, 28 gennaio, il sabato al Museo della Città si arricchisce di gusto in occasione della mostra “Banksy – Realismo Capitalista. An Unauthorized Exhibition”.

Grazie ad una collaborazione con Confesercenti, Vetrina Toscana in sinergia con Slow Food e Strade del Vino e dell’Olio della Costa degli Etruschi una degustazione di eccellenze del territorio verrà abbinata alle visite guidate in mostra (ore 17 e ore 18).

Le visite guidate sono soggette a un limite prefissato di presenze, se ne consiglia quindi la prenotazione, segnalando l’orario di interesse e il numero di partecipanti, a [email protected].

Banksy Realismo Capitalista. An Unauthorized Exhibition. Prodotta e organizzata da Comune di Livorno e Associazione MetaMorfosi. Dal 17 dicembre 2022 al 19 marzo 2023

Info: Museo della Città di Livorno, piazza del Luogo Pio 19. Tel: 0586-82.45.51. Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10:00 – 20:00 sabato e la domenica 10:00 – 22:00

Biglietti: 12 euro intero, 8 euro ridotto, 2 euro ridotto scuole. Visite guidate sabato 28 gennaio h 17:00 e 18:00. 2,50 euro (in aggiunta al biglietto d’ingresso). Info e prenotazioni: [email protected]

