Mostri Sacri Festival, si accende la sesta edizione tra musica, cinema e arte

Dal 7 al 28 marzo il festival ideato da Giorgio Mannucci anima Nuovo Teatro delle Commedie, Cinema Teatro Quattro Mori, The Cage Theatre e Spazio Coworking con concorso, docufilm su Paolo Conte, live di Dente, Maestro Pellegrini, Violet e Lara Gallo, oltre alla “Mostra dei Mostri”

Mostri Sacri Festival giunge alla sua sesta edizione: il viaggio nella canzone italiana riparte dal Nuovo Teatro delle Commedie e arriva al The Cage Theatre. Dal 7 al 28 marzo in programma tre appuntamenti imperdibili per rivivere le voci e la storia dei più grandi interpreti della nostra tradizione musicale.

Il festival è organizzato da Mangiadischi APS con il patrocinio del Comune di Livorno. L'evento è stato presentato a Palazzo Municipale alla presenza dell'assessora Angela Rafanelli che ha chiosato: "La musica si insinua come l'acqua e porta vita nelle nostre esistenze attraverso le varie forme artistiche. Possiamo dire che la musica è la madre di tutte le arti perché le comprende e le riassume non definendo confini. Ogni attività artistica ha di sottofondo una colonna sonora. Nello stesso modo ognuno di noi ha bisogno di avere mostri sacri nella propria vita, dei miti, dei ricordi lasciati dalla musica e dal teatro. Quindi, il Festival, che è dedicato a persone di tutte le età, diventa un rifugio di confronto e di conforto".

Dal 2019 il festival, ideato e diretto dal cantautore e musicista livornese Giorgio Mannucci, collabora con le principali realtà culturali del territorio, portando sul palco artisti come Emma Nolde, Maestro Pellegrini, Alosi, Eugenio Sournia e molti altri, ciascuno con la personale rivisitazione del proprio "mostro sacro" preferito. Anche quest'anno, per tutto il mese di marzo, appuntamenti diffusi animeranno la città di Livorno rendendo omaggio alla tradizione e alla grandezza della musica italiana attraverso cinema, arte visiva e live show.

Il primo appuntamento è per sabato 14 marzo con la finale del concorso. Al Nuovo Teatro delle Commedie, a partire dalle ore 21, debutterà il primo concorso musicale di Mostri Sacri Festival, la grande novità della sesta edizione. Il contest, dedicato al tema del “Viaggio nella canzone italiana”, permetterà ai 10 finalisti di contendersi la prima targa del festival e la possibilità di inaugurare la spettacolare giornata prevista al The Cage Theatre domenica 22 marzo, condividendo il palco con artisti del calibro di Dente, Maestro Pellegrini, Violet e Lara Gallo.

La serata prevede l’esibizione dei finalisti e gli interventi di alcuni ospiti speciali, tra cui il Collettivo Jambona (ultimo vincitore del Premio Ciampi).

Le interpretazioni saranno valutate da una giuria di esperti composta dalle cantautrici Alessandra Falca e Giulia Pratelli, il fotografo Francesco Luongo, il producer Andrea Pachetti e il cantautore Maestro Pellegrini, oltre che dal pubblico.

Conducono la serata Giorgio Mannucci e Francesca Del Seppia del collettivo di Mangiadischi.

Ingresso 10€.

Il secondo evento in programma è per lunedì 16 marzo al Cinema Teatro Quattro Mori con la vita e la musica di Paolo Conte. Per l’occasione sarà ospite il regista Giorgio Verdelli con il suo docufilm “Paolo Conte, via con me” prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film, in collaborazione con Rai Cinema. Un itinerario ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti.

Il film documentario è arricchito dalle testimonianze di Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Giorgio Conte, Pupi Avati, Luisa Ranieri, Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte, Peppe Servillo.

Giorgio Verdelli ha firmato anche i docu-film “Ezio Bosso. Le cose che restano”, “Pino Daniele. Il Tempo Resterà” e “Mia Martini. Fammi sentire Bella”, oltre agli eventi dedicati a Vasco Rossi.

Il regista sarà intervistato dal critico cinematografico Marco Bruciati e dal direttore artistico Giorgio Mannucci.

La kermesse prosegue domenica 22 marzo al The Cage Theatre. Sul palco: il vincitore del contest, Dente, Maestro Pellegrini, Violet e Lara Gallo.

Giuseppe Peveri, in arte Dente, sarà introdotto da Maestro Pellegrini per un “Talk and play”. L’artista sarà intervistato dal chitarrista degli Zen Circus, Maestro Pellegrini.

A seguire la cantautrice livornese Violet, vincitrice di Italia Wave nel 2024 e protagonista di The Voice of Italy nel 2019.

Conducono la giornata Giorgio Mannucci e Francesca Del Seppia.

Ingresso 10€.

Dal 7 al 28 marzo, lo Spazio Coworking di via Ginori 29 a Livorno ospita la “Mostra dei Mostri”. Espongono l’artista romano Matteo Gobbi aka CAP, l’artista carrarese Tiziana Ricci e l’artista romana Laura Lupini.

Sabato 28 marzo finissage con dj set a cura dell’artista Ciulla. Ingresso libero.

Mostri Sacri Festival è patrocinato dal Comune di Livorno e realizzato in collaborazione con The Cage Theatre, Nuovo Teatro delle Commedie, Kinoglaz, Cinema Teatro Quattro Mori, Premio Ciampi e Spazio