Museo della Città aperto il 1 maggio e ingresso gratuito la prima domenica del mese

Giovedì 1 maggio il Museo della Città di Livorno sarà regolarmente aperto, mentre il Museo Mediceo osserverà la chiusura per il giorno festivo. Domenica 4 maggio entrambi i musei saranno aperti con ingresso gratuito per la prima domenica del mese. Ricordiamo che il Museo civico “G. Fattori” sarà chiuso per lavori di restauro fino a settembre 2025. Le visite guidate a partenza garantita a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture si svolgeranno secondo il seguente programma:

GIOVEDÌ 1° MAGGIO

– ore 17.00 visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica Medievale e Moderna del Museo della Città; costo 3 € a persona (oltre al biglietto d’ingresso);

SABATO 3 MAGGIO

– ore 17.00 visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica Medievale e Moderna del Museo della Città; costo 3 € a persona (oltre al biglietto d’ingresso);

– ore 17.00 visita guidata al Museo Mediceo; costo 3 € a persona (oltre al biglietto d’ingresso).

DOMENICA 4 MAGGIO – INGRESSO GRATUITO AL MUSEO DELLA CITTÀ E AL MUSEO MEDICEO

– ore 17.00 visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica Medievale e Moderna del Museo della Città; costo 3 € a persona (biglietto d’ingresso gratuito);

– ore 17.00 visita guidata al Museo Mediceo; costo 3 € a persona (biglietto d’ingresso gratuito).

Si consiglia la prenotazione anticipata ai seguenti recapiti.

Museo della Città – Polo culturale dei Bottini dell’Olio

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

museodellacittalivorno.it

[email protected]

[email protected]

Museo Mediceo – Granai di Villa Mimbelli

Via San Jacopo in Acquaviva 71

0586 824607

[email protected]

