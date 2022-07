Officine del Talento. Via alla terza edizione del festival musicale di Porta a Mare

Da venerdì 8 a domenica 10 luglio a partire dalle 21, 40 esibizioni suddivise in 3 categorie: junior, senior e cantautori. Direzione artistica di Roberto Napoli

di Giulia Bellaveglia

Officine del Talento 2022. Una manifestazione artistica e di intrattenimento, ma nello stesso tempo un modo semplice per offrire visibilità ai partecipanti. Organizzato dal Consorzio Porta a Mare, l’evento prevede una 3 giorni (da venerdì 8 a domenica 10 luglio a partire dalle 21), ad ingresso gratuito, di musica cantautorale e cover suddivisa in 3 categorie: junior, senior e cantautori che si esibiranno su di un palco allestito per l’occasione negli spazi esterni dell’area commerciale. “Un momento atteso da due anni, perché questo, come ben sappiamo, è stato uno dei settori più penalizzati dal Covid – dice Fabrizio Cremonini, responsabile marketing Igd e presentatore delle serate – Finalmente però siamo ripartiti. La formula è il calco degli anni scorsi, con la decisione di dare molto spazio a Livorno, di portare il talento livornese sul palcoscenico. In termini artistici ci aspettiamo davvero molto”. La parola passa quindi a Roberto Napoli, che della kermesse è direttore artistico. “A causa della pandemia e delle continue restrizioni c’è stata un po’ di diffidenza nel ripartire – spiega – Alla fine però i contatti sono arrivati e siamo ad oltre 40 adesioni. Ce ne sarebbero anche di più ma abbiamo spazi e tempi limitati. Tante le novità, tra cui la possibilità di esibirsi al Mei di Faenza per il vincitore assoluto e gli accordi con le radio che trasmetteranno i brani eseguiti. In giuria 3 presenze d’eccezione. Alessio Colombini, Niki Mazzotta e Maria Salvini, un modo per valutare 3 aspetti fondamentali: l’interpretazione, la presenza scenica e la tecnica vocale”. Oltre alle premiazioni delle 3 categorie, è previsto anche il Premio della critica, assegnato da una giuria composta, per il momento, dai giornalisti Valeria Cappelletti (LivornoSera), Giacomo Niccolini, caporedattore di questa testata, Anna Romano e Valeria Tognotti (TeleGranducato). Ma le novità principali sono due: il Premio simpatia, che sarà assegnato al più applaudito, e il Premio social che verrà invece dato al concorrente che riceverà più “like” nel video di presentazione presente sulla pagina Facebook di Officine del Talento (Votazioni aperte dalle 18 dell’11 luglio alle 18 del 15 luglio). Il vincitore di quest’ultimo avrà diritto ad un’esibizione sul palco di Porta a Mare durante l’evento di domenica 17 luglio. “Ci auguriamo di vedere gli spazi esterni pieni di gente – conclude la direttrice commerciale Susanna Del Moretto – Vi promettiamo bella musica e tante emozioni!”.

