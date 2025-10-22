Passeggiata con il Maestro, De Francesca veste i panni di Fattori

Proseguono gli eventi e le performance per la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura. Domenica 26 ottobre alle 17.30 nuovo appuntamento all’insegna del teatro: Passeggiata con il Maestro vedrà l’attore Riccardo De Francesca nei panni di Giovanni Fattori per accompagnare i visitatori alla scoperta “dell’uomo oltre l’artista”; un tuffo nella corrispondenza letteraria del pittore per tracciarne un ritratto dal vivo immersi nei meravigliosi spazi di Villa Mimbelli.

Riccardo De Francesca, attore livornese, successivamente all’abilitazione alla professione di avvocato, si è formato presso La Scuola Teatro dei Colli di Bologna, prendendo parte a numerosi laboratori e seminari. Doppiatore e voce narrante per diversi radiodrammi e documentari. È cofondatore della Compagnia Teatrale Contrada Badessa; ha recitato, fra gli altri, con Antonio Salines, Vittorio Viviani, Edoardo Siravo, Guglielmo Guidi, Gianni De Feo, Francesca Bianco. È stato diretto da Maurizio Scaparro, Antonio Salines, Carlo Emilio Lerici, Giuseppe Emiliani, Gianni De Feo. Ha preso parte a docufilm e serie televisive.

L’evento è organizzato da Coop. Itinera in collaborazione con Coop. Agave e Coop. Culture. È consigliata la prenotazione.

INFO e PRENOTAZIONI

Passeggiata con il Maestro – domenica 26 ottobre h 17.30

(costo € 3.00 oltre al biglietto di ingresso in mostra)

Museo civico G. Fattori – Villa Mimbelli Via San Jacopo in Acquaviva, 65

0586 824607; [email protected]; [email protected]

