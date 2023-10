Pielle ancora in trasferta, domenica sul parquet della Paperdì Caserta

Nella foto a cura dell'Ufficio Stampa Caffé Toscano Pielle Livorno, il playmaker classe 2000 Matteo Laganà

Quarta trasferta in 6 turni di campionato (Serie B Nazionale) per la Caffè Toscano Pielle Livorno: dopo la sfida di Castell’Arquato (tana dei Fiorenzuola Bees), infatti, la truppa di coach Marco Cardani percorrerà lo stivale verso sud in direzione Aversa, quartier generale della Paperdì Caserta (palla a due domenica 29 ottobre ore 18, diretta sulla piattaforma LNP Pass e sul canale Twitch della Federazione Italiana Pallacanestro).

Squadra assai profonda quella Campana, esperta, e fresca del cambio di allenatore con il testimone passato da coach Luise al vice e adesso capo allenatore Ciro Dell’Imperio. Tra le principali bocche da fuoco campane spicca senza dubbio Jordan Luca, guardia con tanti punti nelle mani (13.2 di media) e in grande di far canestro in tantissimi modi diversi. Ma sono ben 10 i casertani con almeno 18 minuti in campo, a cominciare dal playmaker Zampogna, dal veterano (lucchese) Nicola Mei fino all’ala Moffa. Ma attenzione pure a grandi leve sotto canestro come Paolo Paci (rientrato la scorsa settimana), Mehmedoviq, Sergio e all’effervescenza di Mastroianni e Romano. In dubbio Hadzic per un problema muscolare accusato nella gara contro Omegna. Pielle al completo e vogliosa di togliersi un’altra bella soddisfazione.

