Podismo, domenica torna la “Corri a Salviano”

Il ritrovo è fissato alle 7.30 di domenica mattina presso il Circolo P. Carli in via di Salviano 542, con il via che verrà dato alle 9. Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara

Tutti di corsa a Livorno domenica 4 dicembre con la 12esima edizione della “Corri a Salviano”, gara organizzata dall’Atletica Amaranto in collaborazione con il Comitato Terre Etrusco-Labroniche della Uisp. Lungo i 9,5 chilometri del percorso si sfideranno tantissimi atleti a caccia di punti per scalare la classifica del Criterium Podistico Toscano. La “Corri a Salviano”, infatti, è la terzultima prova di questo circuito che a livello regionale riscuote sempre un grande interesse, e per questo è previsto un buon numero di partecipanti lungo il percorso.

Ma la “Corri a Salviano” sarà anche un’occasione per valorizzare il quartiere di Salviano. “Questa gara – racconta Paolo Falleni, organizzatore della “Corri a Salviano” nella doppia vesta di Responsabile per la sezione Atletica del Comitato Terre Etrusco Labroniche della UISP e Presidente dell’Atletica Amaranto dopo il rinnovo del consiglio direttivo della società che da poco ha confermato la sua carica anche per il prossimo quadriennio – siamo sicuri che darà una mano alla ripartenza di tutta questa zona, che ha avuto molti problemi da risolvere dopo l’alluvione e che con grande spirito di sacrificio sta facendo tanto per venirne definitivamente fuori. Noi come Atletica Amaranto porteremo circa 70 atleti, che si andranno ad aggiungere ai podisti delle altre società per toccare il centinaio di iscritti livornesi. Il nostro obiettivo, sperando che il meteo non ci metta i bastoni tra le ruote, è di arrivare intorno ai 250 partecipanti. Per la UISP sarà l’ultima gara ufficiale nel comprensorio livornese del 2022, speriamo di chiudere l’anno nel migliore dei modi per guardare con fiducia alla prossima stagione”.

Il ritrovo è fissato alle 7.30 di domenica mattina presso il Circolo P. Carli in via di Salviano 542, con il via che verrà dato alle 9. Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara al costo di 12 euro. All’arrivo verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne che taglieranno il traguardo e poi i migliori di ogni categoria: Assoluti (18-39 anni), Senior (40-49 anni), Veterani (50-59 anni), Argento (60-69 anni) e Oro (70+ anni).

Modifiche alla viabilità – Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, domenica 4 dicembre dalle ore 7 fino al termine della manifestazione (previsto intorno alle ore 13) sarà in vigore il divieto di transito nelle seguenti vie, per il tempo necessario al passaggio degli atleti: via della Chiesa di Salviano, tratto di via della Valle Benedetta, via di Maestrale, tratto di via della Padula, via delle Macchie, tratto di via dei Condotti Vecchi, via Graziani, via Bacchelli, tratto di via della Padula fino a via delle Macchie. Sarà inoltre interdetto il passaggio, sempre limitatamente al tempo necessario al transito degli atleti, lungo i percorsi pedonali e ciclabili che interessano il parco pubblico di via Conti, via dei Condotti Vecchi, via Veterani dello Sport, via Graziani e via Bacchelli.

