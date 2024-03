Premiazione del concorso fotografico “Margherita Zoltowska”

Si svolgerà giovedì 4 aprile alle 17.30 nell’aula magna del Vespucci Colombo in via Chiarini, la premiazione del concorso fotografico “Margherita Zoltowska-Street Photography” prima edizione.

Concorso rivolto agli studenti del Vespucci Colombo, che aveva come tema “la diversità nella tua città”, diversità intesa come unicità, diversità come ricchezza, creatività, accettazione.

Il concorso, alla sua prima edizione, è nato come progetto fortemente voluto dai genitori di Margherita Zoltowska, ex alunna del Liceo Artistico prematuramente scomparsa nell’estate 2023 ad appena 25 anni; progetto accolto e sostenuto dalla Scuola, per coinvolgere le studentesse e gli studenti di ogni classe dell’Istituto.

Poiché Margherita aveva scelto la fotografia come mezzo creativo che meglio esprimeva la sua interiorità ed il suo vissuto, la finalità del concorso è appunto quella di coinvolgere le studentesse e gli studenti nel realizzare una fotografia, che rappresenti il tema del concorso, mettendo a frutto le proprie idee.

Come era scritto nel bando ai ragazzi veniva chiesto di comunicare attraverso un’immagine significativa che cosa fosse per loro l’unicità. A volte basta guardare il quotidiano con nuovi occhi, uscire dagli schemi e dai pregiudizi.

Giovedì, data del compleanno di Margherita, saranno svelate le tre immagini che più si sono avvicinare al tema e al suo spirito.

L’evento è aperto a tutti.

