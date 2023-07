Presentata la 1° edizione di Antignano in Festa

Domenica 16 luglio, dalle 18 a mezzanotte, visite guidate, incontri, mostre, esposizioni, laboratori, spettacoli, e molto altro negli spazi del centro storico (chiuso al traffico) e del moletto. Ingresso gratuito. La presidente di Vivi Antignano: "Siamo nati un mese fa. L’idea è partita dai commercianti"

di Giulia Bellaveglia

Via alla 1ª edizione di Antignano in Festa. Una bella iniziativa, gratuita, organizzata e promossa dall’Associazione Vivi Antignano con il patrocinio del Comune di Livorno, la collaborazione della Misericordia di Antignano-Livorno Sud e il sostegno di numerosissimi enti privati. Visite guidate, incontri, mostre, esposizioni, laboratori, spettacoli, e tanto tanto altro, animeranno gli spazi del quartiere, centro storico e moletto, domenica 16 luglio dalle 18 a mezzanotte (il programma completo è disponibile sulla pagina Facebook dell’Associazione). “La nostra – racconta la presidente di Vivi Antignano Daniela Marini – è un’esperienza che inizia nel 2019, come gruppo di cittadinanza attiva. Con il tempo ci siamo convinti che mettere insieme anche piccole cose porti senz’altro a grandi risultati, e da questo spunto abbiamo costituito la nostra associazione, nata soltanto un mese fa”. E prosegue illustrando i motivi relativi alla nascita della manifestazione. “L’idea è partita dai commercianti. Per mesi abbiamo parlato e compreso che buona parte di loro riteneva la zona spenta. Da qui è partita, non una lamentela, ma una “gara” a fin di bene alla ricerca di talenti e competenze necessari a far vivere il territorio”. “Anche in questo caso – afferma l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – la soddisfazione è relativa al fatto che la linea che sto cercando di portare avanti, cioè quella per cui le associazioni locali si mobilitino, stia prendendo forma. In questo caso c’è proprio tutto, compresi gli sponsor, per un programma molto articolato che non si limita certo ad un paio di eventi. Penso che l’interazione tra pubblico e privato sia la chiave vincente, anche perché chi vive il territorio capisce senz’altro meglio di che cosa questo abbia bisogno”. E conclude con una promessa. “Mi prendo l’impegno affinché questo diventi un appuntamento fisso”. Le strade interessate dall’iniziativa (piazza Giampaolo Bartolommei, piazza Del Castello, piazza Ero Gelli, via Dei Bagni, via Del Castello, via Duca Cosimo e via Santa Lucia) saranno chiuse al traffico per tutta la durata dell’evento. Alle 20.15, in piazza Del Castello, previsti i saluti delle autorità.

Condividi: