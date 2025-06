Presentato il Surfer Joe Summer Festival

Dal 19 al 22 giugno la 17ª edizione del Festival fra band e artisti da ogni parte del mondo, seminari informativi e talk musicali

di Martina Romeo

Uno degli appuntamenti estivi musicali più attesi sta ufficialmente per tornare. Dal 19 al 22 giugno avrà luogo al Surfer Joe Diner, in Terrazza Mascagni, la 17° edizione del Surfer Joe Summer Festival, il più grande evento al mondo dedicato alla surf music. Un genere nato nella California di fine anni ’50, di nicchia nel mercato musicale mondiale, ma che oggi è più diffuso che mai. E ciò anche grazie al festival labronico, incredibile catalizzatore per questo genere. Durante le quattro giornate sarà possibile ascoltare band e artisti da ogni parte del mondo, seguire seminari informativi, talk musicali e partecipare ad occasioni di ritrovo sin dal primo pomeriggio.

“A corredo di tutti questi concerti ci saranno intagliatori, bartender che si occuperanno dei cocktail sulla tematica e tanto altro. – introduce l’evento Luca Valdambrini, cofondatore del festival – Ci sarà anche un mercatino che comprenderà stand di artigianato, abbigliamento vintage, un’azienda che realizza tavole, una che si occupa di strumentazione come pedali e accessori per musicisti, e dischi. Un po’ il contorno che facciamo ogni anno alle attività musicali”.

Il Surfer Joe Summer Festival poiché, come sottolineato da Lorenzo Valdambrini, è un evento di forte nicchia, vede nella componente esperienziale del festival la variante più importante per mantenere vivo l’interesse sull’evento. “È importante che quando qualcuno arriva al festival trovi un determinato ambiente, – tengono a sottolineare i due organizzatori – un qualcosa che rimanga abbastanza unico. Il Festival resta, infatti, uno dei pochissimi eventi al mondo assolutamente tematici, senza alcuna ‘contaminazione’ di altro tipo che possa poi comportare l’inserimento di altri generi musicali”. Una costanza che, con i diversi adattamenti dovuti alle numerose annate, ha certo ripagato. Per accedere a tutte le attività previste durante il corso delle giornate del Surfer Joe Summer Festival è possibile acquistare un biglietto giornaliero al costo di 25€ o un abbonamento VIP di tre giorni al costo di 100€. Quest’ultimo comprensivo di un “welcome pack” con merchandising, tiki cocktail e tanto altro per tutta la durata del festival. Dalle 19:30 in poi, invece, l’ingresso sarà gratuito. Plauso particolare è stato fatto al supporto dato all’evento dal Comune di Livorno (con la collaborazione dell’ufficio turismo e dell’ufficio cultura), da Fondazione Livorno, per la prima volta a supporto del festival, e da Confcommercio, di grande aiuto nella parte burocratica. “L’evento richiama appassionati del genere da tutto il mondo, – tiene a sottolineare Lorenzo – ha un grande aspetto turistico grazie al gran numero di partecipanti che richiama. Un’iniziativa assolutamente non facile da trovare. Per molti stranieri venire a Livorno significa, letteralmente, partecipare al Surfer Joe Summer Festival”.

Durante l’evento, il Diner resterà aperto con il ristorante ed i bar presenti sia nel giardino che nella Terrazza.

Qui il programma completo dell’evento:

Giovedì 19 giugno

19:00 Serata di apertura

22:00 Dirty Fuse (Grecia)

23:00 DJ Misty Lane (Italia)

Venerdì 20 giugno

12:00 Matinee show: Arselle (Italia)

14:30 Matinee show: Surfer Joe (Italia)

15:30 Meet & Greet: The art of Stephen Blickenstaff

16:30 Simposio: Daniele Dalla Pola on Tiki Cocktails

18:30 Liquid Germs (Italia) – Special band reunion

19:40 Stories from Shamehill (Paesi Bassi) / 1° set

20:00 The Jagaloons (Stati Uniti)

20:40 Stories from Shamehill (Paesi Bassi) / 2° set

21:00 I. Jeziak & The Surfers (Polonia)

22:00 The Sonoras (Messico)

23:00 Atomic Mosquitos (Stati Uniti) / 25° Anniversario

24:00 The Kilaueas (Germania)

01:00 Afterparty show: Los Fuckin’ Surfer Smokers (Colombia) / The Fog Surfer Dj (Italia)

Sabato 21 giugno

12:00 Matinee show: Taro Surfers (Italia)

13:00 Matinee show: Dirty Fuse (Grecia)

14:00 Incontro con Eddy Luca sul collezionismo inerente la surf music

14:45 Meet & Greet: Lost Acapulco e la scena surfistica messicana

15:30 Simposio: Surfy Industries & Jimmy Dale presentano: the sound of the Showman

17:30 The Whys (Giappone)

18:30 Thee Andrew Surfers (Belgio)

19:40 Zako (Italia) / 1° set

20:00 El Zeb (Belgio/Francia)

20:40 Zako (Italia) / 2° set

21:00 The Mullet Monster Mafia (Brasile)

22:00 The Akulas (Belgio)

23:00 The Arousals (Belgio)

24:00 Lost Acapulco (Messico)

01:00 Afterparty show: I. Jeziak & The Surfers (Polonia) / Dj Buddy (Italia)

Domenica 22 giugno

12:00 Matinee rotation sets: The Kilaueas (Germania) + The Sonoras (Messico)

14:00 Solo show: The Gremmie (Francia)

15:00 Movie time: Sound of the Surf

17:30 Dirty Mops (Germania)

18:30 Terreur Twist (Francia)

19:40 Surfnado Tiki Squad (Italia) / 1° set

20:00 Beach Moonsters (Francia)

20:40 Surfnado Tiki Squad (Italia) / 2° set

21:00 Los Freneticos (Argentina)

22:00 Surfer Joe (Italia)

23:00 Jimmy Dale (Stati Uniti)

24:00 Dj Dome La Muerte (Italia)

