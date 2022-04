Queen in coro! Due giorni sulle note di Freddie con flash mob finale

Mediagallery Il seminario si svolgerà sabato 7 e domenica 8 maggio all'interno del Teatro "La Goldonetta" per poi concludersi il pomeriggio di domenica con un flash mob corale che si svolgerà nella piazzetta del Teatro Goldoni

Queen in coro! è un seminario di musica corale attraverso alcune delle pagine più coinvolgenti del repertorio della monumentale formazione inglese, che ha messo la coralità delle voci sempre al centro della propria architettura musicale. Il seminario si svolgerà sabato 7 e domenica 8 maggio all’interno del Teatro “La Goldonetta” per poi concludersi il pomeriggio di domenica con un flash mob corale che si svolgerà nella piazzetta del Teatro Goldoni.

Il lavoro si poggerà sullo studio di super hits quali per esempio “I want it all”, “I want to break free” e “Radio Gaga” in una forma corale appositamente arrangiata dal maestro Cristiano Grasso per questo seminario, integrate da attività in pillole di ear training, Circlesinging, Body percussion, in uno scambio energetico di ascolto reciproco fondamentale all’interno della gestione di gruppo con la pratica corale e musicale.

La peculiarità del progetto permette di poter trarre quindi spunto di ispirazione ad una platea molto eterogenea, da cantanti e coristi fino a chiunque ami cantare e a chiunque desideri provare attraverso l’universo dei Queen con la pratica della condivisione musicale corale, ma anche a docenti di musica e direttori di coro.

Il corso si svilupperà fra sabato e domenica, con esibizione/flashmob finale nella piazza del Teatro Goldoni, domenica 8 maggio alle 17.30, che rimarrà il documento finale di questo percorso musicale full immersion di 2 giorni.

“Questo seminario va anche un po’ a rispondere a quella che è un’esigenza di ritrovarsi in un’attività che a causa della pandemia è stata quasi completamente azzerata – spiega a QuiLivorno.it il maestro Cristiano Grasso, ideatore di questa iniziativa – In questi due anni abbiamo fatto i salti mortali per portare avanti le attività corali e adesso questa idea è una tappa zero per poter ripartire tutti insieme. Una tappa zero che, se sviluppata, può creare sicuramente indotto e turismo anche per la nostra città che, per tradizioni legate ai cori, non è certo dietro a nessuno. In secondo luogo i Queen perché sono veramente trasversali e abbracciano dai più piccoli ai più grandi. Chiunque ama i Queen e conosce i loro più grandi successi. Questa due giorni è aperta a chiunque voglia approcciarsi a questo genere di esperienza. Anche ai neofiti e a chi non ha mai cantato in un coro”.

Dunque Queen in coro! è un seminario di musica corale aperto a tutti coloro che amano cantare e vogliono provare l’esperienza della coralità con la fantastica musica dei Queen!.

Per info: whatsapp 3476212779

Per iscrizioni: 335 643 4676; [email protected].