“Respect – Voci di libertà”: stasera il concerto tributo alle donne che hanno cambiato la musica e la società

"Respect – Voci di libertà", è un progetto firmato dall’Associazione corale Jubilation che rende omaggio a tutte le donne che, con la loro voce e la loro arte. Appuntamento stasera, 3 agosto, in Fortezza Nuova alle 22,15 (ingresso libero e gratuito)

Un concerto-evento che va oltre la musica, diventando un vero e proprio inno alla forza, alla libertà e alla dignità femminile. È questo lo spirito di “Respect – Voci di libertà”, il progetto firmato dall’Associazione corale Jubilation, che rende omaggio a tutte le donne che, con la loro voce e la loro arte, hanno aperto nuove strade nel mondo della musica e nella società, trasformando ogni nota in un grido di emancipazione e coraggio. Appuntamento domenica 3 agosto alle 22,15 in Fortezza Nuova nell’ambito della kermesse di Effetto Venezia (ingresso libero e gratuito).

Ispirato all’iconica “Respect” resa celebre da Aretha Franklin, simbolo universale della richiesta di rispetto e affermazione, l’evento celebra le grandi protagoniste della musica che hanno dato voce ai sogni, alle battaglie e all’identità di intere generazioni.

In programma, una scaletta di brani potenti e senza tempo: da Keala Settle a Diana Krall, da Dionne Warwick a Peggy March, da Cynthia Erivo agli ABBA, passando ovviamente per Aretha Franklin, Madonna e data-start=”1167″ data-end=”1184″>Mary J. Blige. Ogni interpretazione è pensata come un omaggio alla resilienza, alla bellezza e alla forza dell’essere donna.

A guidare il pubblico in questo viaggio musicale – che attraversa decenni e generi – un coro di circa 50 elementi, sotto la direzione di Luca Del Tongo. Armonizzazioni coinvolgenti, voci soliste e arrangiamenti corali curati con maestria daranno vita a un’atmosfera intensa e vibrante, in cui ogni canzone si fa dichiarazione di libertà, rinascita e ispirazione.

“Respect – Voci di libertà” è più di uno spettacolo: è un’esperienza da vivere con il cuore, un intreccio di emozioni e messaggi destinati a lasciare il segno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©