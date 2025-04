“Rimessa in Artè”, il Maestro Madiai dipinge una giostra in Fortezza Nuova

Si tratta del primo atto di “Rimessa in Artè”: un ampio programma di rigenerazione urbana partecipata in collaborazione con Galleria Fidanda, partner ufficiale

Mercoledì 23 aprile, dalle 11, il maestro Mario Madiai dipingerà una giostra collocata nell’area giochi del parco di Fortezza Nuova.

Si tratta del primo atto di “Rimessa in Artè”: un ampio programma di rigenerazione urbana partecipata in collaborazione con Galleria Fidanda, partner ufficiale. La sempre più significativa mecca di collezionisti provvederà alla fornitura dei materiali necessari, al supporto organizzativo e artistico, al coinvolgimento di pittori emergenti e autori affermati come Madiai in attività all’insegna dell’arte a 360°, senza limiti e alla portata di tutti i cittadini. Questa fase dell’iniziativa, dunque, prevede il restauro e la valorizzazione dei giochi già presenti, con una personalizzazione estetica nell’ottica di abbellire l’area e renderla più accogliente. Successivamente, si procederà con l’installazione di nuovi giochi inclusivi, per garantire ai bambini la possibilità di vivere il tempo libero insieme, senza barriere.

Biografia di Mario Madiai – Nasce a Siena, il 14 maggio 1944. Frequenta l’Istituto d’arte Passaglia di Lucca dove scopre la pittura. Di formazione post macchiaiola, sperimenta nuove tecniche pittoriche e spazia tra differenti tematiche. Nel 1961, a 17 anni, vince il premio Spalletta e attira l’attenzione di personalità note dell’epoca, tra cui Giovanni March e Gino Romiti. Nelle sue produzioni, si delineano i tratti di una poetica libera e contemporanea, slegata dagli stereotipi della tradizione. Nel 1972, dopo un viaggio in Persia, individua nuovi soggetti. Affascinato dai dettagli, dalla ricchezza dei colori, dai riflessi sulle cupole delle moschee, dai costumi e dalle vesti variopinte, genera la serie dei quadri persiani. Tornato in Italia, soggiorna a Livorno, Barga, Siena, Venezia e Firenze. Trova spunti nei paesaggi, negli oggetti, nei giardini e nelle vedute di questi luoghi. Le Rose, già raffigurate negli anni precedenti, sono riprese con nuove prospettive, sotto sfondi e colori sempre diversi e presentate in diverse gallerie importanti, come la Galleria Forni di Bologna. Dal 2001, Madiai si dedica anche a rivisitazioni moderne della favola di Pinocchio di Carlo Collodi. Si trasferisce dal 2006 in una tenuta a Lorenzana, in provincia di Pisa. Qui, oltre alla pittura, è appassionato di viticoltura e produzione di vino.

Artè 2025- L’intervento di mercoledì 23 aprile rappresenta, inoltre, un’anticipazione della seconda edizione di Artè 2025 – L’arte abita la Fortezza, che avrà luogo dal 13 al 22 giugno 2025, promossa dalla Galleria Fidanda e ideata dall’architetto Eleonora Sassoli, come esperienza diffusa tra pittura, scultura, vintage e visioni contemporanee. La rassegna, di cui saranno svelati prossimamente i dettagli, si articolerà come un percorso dove ogni spazio assume un ruolo specifico, trasformandosi in un con­tenitore vivo di visioni, linguaggi e relazioni, una mappa arti­stica da attraversare, in cui ogni ambien­te racconta un frammento di un progetto condiviso e corale.

Info: [email protected]

Riapertura al pubblico di Fortezza Nuova e presentazione dei lavori

Il 19 maggio, infatti, è previsto un evento di presentazione fine lavori in atto da tempo dopo la vittoria del bando Pnrr, che ha consentito di dare slancio al sogno iniziale di Fortezza Village di restituire ai cittadini il pieno godimento dello straordinario polmone verde del centro storico di Livorno, dopo anni di degradante abbandono, per garantire una fruizione all’altezza del valore del bene. Al taglio del nastro alle 9:30, abbiamo intenzione di invitare il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il dirigente della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno Valerio Tesi, i rappresentanti dell’azienda Ales – Arte Lavoro e Servizi, società in house del Ministero della Cultura (MiC), la dottoressa agronoma Elisabetta Norci e l’architetto Chiara Ciampa, autrici del progetto del verde, che guideranno un tour attraverso il parco, le gallerie e i locali completamente rinnovati compreso il bar. A seguire, nella sala degli archi avranno luogo la presentazione delle partnership con Fidanda e con la casa editrice Sillabe, che gestisce il nuovo bookshop, la proiezione del docufilm di Martino Chiti incentrato sulla storia di Fortezza Nuova dal dopoguerra e un aperitivo per i partecipanti.

