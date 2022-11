S-passo al Museo, campus natalizio per bambini 6-10 anni

Nelle mattine del 27-28-29 dicembre e del 3-4-5 gennaio dalle 8.30 alle 13.00, nelle sale degli ex Granai di Villa Mimbelli, bambini e bambine saranno coinvolti in attività di laboratorio, giochi e percorsi guidati per imparare a conoscere il mondo dell’arte in modo interattivo, dinamico e divertente. Iscrizioni online

Durante le vacanze scolastiche di Natale i bambini tra 6 e 10 anni potranno partecipare ad un campus a tema ludico-artistico e creativo presso gli spazi del Museo Fattori in particolare nelle sale degli ex Granai di Villa Mimbelli. Nelle mattine del 27-28-29 dicembre e del 3-4-5 gennaio dalle 8.30 alle 13.00 bambini e bambine saranno coinvolti in attività di laboratorio, giochi e percorsi guidati all’interno del Museo per imparare a conoscere il mondo dell’arte in modo interattivo, dinamico e divertente. Lo staff degli operatori è composto da personale qualificato delle coop.Itinera ed Agave che cura l’offerta educativa e culturale per le scuole di ogni ordine e grado e per le famiglie. L’iniziativa S-PASSO AL MUSEO è promossa da Regione Toscana, Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno in collaborazione con Comune di Livorno coop.Itinera, coop.Agave e coop.Culture.

Per informazioni

da lunedì a venerdì 9.00-13.00/15.00-18.00

Segreteria didattica itinera tel. 0586/894563 mail [email protected]

Segreteria didattica Agave tel. 0586/824607-08 mail [email protected]

Iscrizioni e pagamento online al link https://itinera.link/campus-fattori

