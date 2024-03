Sabato al Museo della Città Il libro alla fine del Quattrocento

Maria Cristina Misiti nella foto tratta dalla pagina Fb Museo della Città

Sabato 9 marzo ore 17 alla scoperta del libro quattrocentesco con Maria Cristina Misiti e alle ore 18 ultimo appuntamento con ...per quel sorriso de I Trabagai

Sabato 9 marzo alle ore 17.00 nella Sala del Grande rettile del Museo della Città si terrà la conferenza Il libro alla fine del Quattrocento di Maria Cristina Misiti, Ministero dei Beni Culturali. Introduce Sara Taglialagamba, curatrice della mostra Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione. Maria Cristina Misiti è una studiosa indipendente e membro per il Ministero della Nuova Fondazione Pedretti. Si è occupata di bibliografia, storia del libro, della grafica e del collezionismo e come ricercatrice universitaria ha svolto attività di ricerca e di docenza in varie università in Italia e all’estero. Nel 2008 vince il concorso di dirigente del Ministero per i beni e le attività culturali e ricopre differenti incarichi di direzione all’Istituto per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e all’Istituto centrale per la grafica. Promotrice di un’idea di salvaguardia attiva del patrimonio, lungo tutta la sua carriera ha contribuito alla diffusione della conoscenza sviluppando approcci innovativi e sperimentali attraverso una rete di rapporti internazionali per progetti in cooperazione. Sempre sabato 9 alle ore 18.00, nell’area espositiva dei Bottini dell’Olio, si terrà l’ultima replica dello spettacolo teatrale de I Trabagai …per quel sorriso con Elena Farulli e Giorgio Monteleone. “Tanto è stato detto sulla Gioconda, i massimi critici d’arte si sono espressi ed hanno scandagliato quell’ineffabile sorriso. Ma che cosa ha spinto Leonardo da Vinci a dipingerlo così? Due guitti, con i loro fedeli strumenti, chitarra e mandolino, partendo dalle ipotesi più accreditate, forniranno la loro personale e originale versione della storia”. Infine, ogni sabato e domenica sono in programma le visite guidate a partenza garantita a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture, per cui si consiglia la prenotazione anticipata ai recapiti in calce. L’ingresso allo spettacolo non comporta costi aggiuntivi oltre al biglietto d’ingresso.

Orari Mostra

dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

sabato e domenica 10.00-21.00

Biglietti

Intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto scuole 5 euro

visita guidata gruppi (max 25 persone) 75 euro,

audioguida 3 euro

Possibilità di biglietto open acquistabile anche online dal sito ufficiale del Museo www.museodellacittalivorno.it

Visita guidata a partenza garantita

sabato 9 marzo h 16.00

domenica 10 marzo h 17.00

costo 3 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

[email protected]

www.museodellacittalivorno.it

Riproduzione riservata ©