Sabato Open Day al Canile comunale “La Cuccia nel Bosco”

Sabato 24 maggio, dalle 10.30 alle 12.30, il canile comunale di Livorno “La Cuccia nel Bosco” in via di Vallin Buio 2, aprirà le porte a bambini, ragazzi e alle loro famiglie per una speciale giornata di Open day.

Il programma della giornata prevede una mostra con i disegni e le idee dei ragazzi per “Il canile che vorrei”, un’attività di agility insieme a un ospite a quattro zampe del canile nell’area comportamentale e una visita guidata per scoprire da vicino la struttura e i suoi abitanti.

L’evento rientra nei progetti “Il mondo e gli altri animali” (promosso da ASL Toscana Nord Ovest) e “Conosciamo i nostri amici a 4 zampe” (del Comune di Livorno) scelti dalle scuole tra le proposte del catalogo dell’offerta formativa comunale “Scuola e Città”. Hanno aderito centri infanzia, scuole dell’infanzia paritarie e statali, istituti comprensivi statali, privati e paritari tra cui Carducci, Don Angeli, De amicis, Micali, Benci-Borsi, Santo Spirito, Villa Liverani e le scuole dell’infanzia Sorgenti e Pian di Rota.

Scopo dei progetti, avvicinare i più piccoli al mondo animale in modo consapevole, insegnando loro a costruire relazioni basate sul rispetto, l’empatia e la valorizzazione delle diversità.

