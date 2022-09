Sabato workshop concerto gratuito alla scoperta della musica degli Etruschi

Secondo appuntamento del programma Giornata degli Etruschi 2022 al Parco Archeologico San Vincenzino-via Ginori-Cecina

Secondo appuntamento del programma Giornata degli Etruschi 2022 promosso dal Consiglio regionale della Toscana in collaborazione con il Comune di Cecina e le cooperative Itinera, Keras ed il Cosmo. Una giornata da non perdere a cura dell’associazione Archeologia Sonora Sperimentale ed in particolare del musicista Francesco Landucci che presenterà a tutti i partecipanti alcuni strumenti dellʼ antichità con l’ascolto della lyra, cithara, auloi, keras ed a seguire mostrerà le modalità di ricostruzione di ance, syrinx, crotala e sonagli coinvolgendo direttamente il pubblico che potrà suonare gli oggetti messi a disposizione. L’attività sarà preceduta da una breve presentazione del parco.

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA. PRENOTAZIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA

Per informazioni e prenotazioni

Cooperativa Itinera tel. 0586 894 563 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12 e dalle 15 alle 18.00

oppure inviare una mail a [email protected] specificando la data ed orario di interesse, nome, cognome, numero partecipanti.

Condividi: