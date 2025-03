“San Patrizio Festival”, una settimana di cultura irlandese tra arte, letteratura e musica

L'edizione 2025, la più lunga e ricca di sempre, porterà a Livorno grandi nomi della letteratura e della cultura irlandese e italiana. Tra incontri, musica e approfondimenti, il festival, in programma da lunedì 17 a domenica 23 marzo, si conferma un ponte culturale tra Italia e Irlanda

di Giulia Bellaveglia

Torna, da lunedì 17 a domenica 23 marzo, il San Patrizio Livorno Festival (clicca qui per leggere il programma completo), manifestazione che celebra la cultura irlandese in concomitanza con la festività di San Patrizio. L’evento, nato nel 2018, si conferma come un’importante occasione di scambio culturale tra Italia e Irlanda, con una programmazione ricca di incontri, musica, letteratura, arte e approfondimenti. Promosso da un comitato organizzatore guidato dallo scrittore e traduttore Massimiliano Roveri (Max’O Rover), l’iniziativa è realizzata in collaborazione con Comune e Provincia, Démadé Festival, Liceo Cecioni, Culture Ireland e l’Ambasciata d’Irlanda in Italia e con il sostegno di i-EM, Metadors e Antica Friggitoria dal 1920. L’edizione 2025, contrassegnata dall’hashtag #Splf25, si preannuncia come la più lunga e ricca di ospiti: accanto a Catherine Dunne, codirettrice, cofondatrice ma soprattutto scrittrice di fama internazionale, saranno presenti nomi di spicco della letteratura e della cultura irlandese e italiana tra cui Theo Dorgan, Paula Meehan, Katherine Mezzacappa, Federico Platania , Claudio Monteleone, Matteo Meschiari, William Wall, Elaide Garufi, Aine Duffy e Ray Heffernan in eventi che si svolgeranno prevalentemente all’Ex Cinema Aurora. “Sono felice – dice Dunne – di avere di nuovo l’opportunità di tornare nella mia città adottiva e, quest’anno, sono particolarmente entusiasta della varietà di ospiti. È sicuramente l’edizione con il maggior numero di scrittori e il programma più ricco che abbiamo avuto finora. In sette anni è stata fatta molta strada. In quanto ex insegnante, sono davvero soddisfatta del nuovo rapporto instaurato con le docenti e non vedo l’ora di incontrare di nuovo tutti gli studenti di persona”. “Come Comune – aggiunge l’assessora alla cultura Angela Rafanelli – non posso che dire grazie, perché non sempre si riesce ad avere risposta da delle eccellenze, come quelle che riguardano questo evento. Per noi è un grandissimo regalo. Grazie del vostro tempo, della vostra arte e della vostra passione in questi anni che avete dedicato alla città di Livorno”.

Eventi gratuiti previo tesseramento al Circo Ex Cinema Aurora (5 €).

