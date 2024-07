Scienza al Museo… Eureka in notturna

Gli organizzatori vi attendono per scoprire il percorso multisensoriale dell’Orto Botanico e vivere un’esperienza lontana dal caos cittadino. Una nuova occasione per conoscere i segreti della macchia mediterranea, ma anche sperimentare il nuovo allestimento sonoro inserito grazie al supporto di Immersiva

Il ricco calendario di eventi estivi del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo prosegue con la prima visita guidata in notturna all’interno dei settori espositivi. Questi appuntamenti serali con la scienza fanno parte di Eureka, un’iniziativa organizzata in collaborazione con coop. Itinera per presentare i nuovi percorsi espositivi inclusivi, realizzati nell’ambito del PNRR M1C3 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura.

Gli appuntamenti successivi si svolgeranno in altri settori del Museo, con le stesse modalità, giovedì 6 agosto e giovedì 5 settembre.

Quando e dove:

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, via Roma 234

Giovedì 4 luglio

Sono previsti due turni di visita alle ore 21:00 e alle ore 22:00

Per informazioni e prenotazioni

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Tel. 0586.266711

Ingresso a donazione liberare.

Prenotazione consigliata

