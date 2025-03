Sei nuove tappe per Lungomare ad Arte

Ora il percorso diventa di 7 chilometri, dai Quattro Mori a Villa Pendola, e i pannelli salgono a 15: si aggiungono quelli dedicati a Tommasi, Natali, Mascagni e ad altri artisti di spicco. Il museo a cielo aperto si apre con l’affresco dei Quattro Mori di Annibale Gatti, attraversa i capolavori dei Macchiaioli e dei Post-Macchiaioli e si conclude con un’opera della prima metà del Novecento firmata dal futurista fiorentino Primo Conti

Giovedì 3 aprile, nella Sala Cappiello della Fondazione Livorno, verranno presentati alla città sei nuovi pannelli che andranno ad arricchire il progetto di cartellonistica culturale e turistica “Lungomare ad Arte”, ideato dalla cooperativa Agave. Questo intervento è stato reso possibile grazie ai fondi assegnati dal bando “Interventi per l’Arte e la Cultura 2024”, promosso dalla Fondazione Livorno. Alla presentazione interverranno i partner del progetto, tra cui rappresentanti di Fondazione Lem, della cooperativa Agave, della Fondazione Livorno, del Comune di Livorno, del Gruppo Labronico, di Finestre sull’Arte, di Autismo Livorno e di Play-QR.Com. Inaugurato nel 2024, Lungomare ad Arte si componeva inizialmente di nove pannelli esplicativi dislocati lungo sei chilometri di costa livornese. Il progetto mette in luce luoghi significativi e iconici della città, che nel passato hanno ispirato celebri dipinti di artisti di fama. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riconoscere ufficialmente questi luoghi e le opere che hanno ispirato, arricchendo la topografia locale con nuovi percorsi urbani e narrativi. I pannelli non solo offrono informazioni sui luoghi e sui dipinti, ma grazie ai QR code integrati permettono un’esperienza interattiva, con approfondimenti e curiosità accessibili digitalmente.

Con l’aggiunta dei nuovi sei pannelli, il percorso si estende ora fino a sette chilometri sviluppandosi lungo il litorale livornese dai Quattro Mori fino ad Antignano nei pressi di Villa Pendola. I nuovi cartelli evidenziano ulteriori aspetti della costa e dell’arte livornese, coinvolgendo nuovi protagonisti della storia artistica della città. Accanto ai pannelli già dedicati a Giovanni Fattori, Raffaello Gambogi e Mario Puccini, si aggiungono ora quelli dedicati a Angiolo Tommasi, Renato Natali, Pietro Mascagni e altri artisti di spicco. I quindici pannelli danno così vita a un vero e proprio museo all’aria aperta, che si apre con un’opera ancora di gusto romantico e tardo-ottocentesco come l’affresco dei Quattro Mori di Annibale Gatti, attraversa i capolavori dei Macchiaioli e dei Post-Macchiaioli, e si conclude con un’opera della prima metà del Novecento firmata dal futurista fiorentino Primo Conti. Le opere selezionate provengono da collezioni locali, come il Museo Fattori e la Fondazione Livorno, ma anche da prestigiosi musei nazionali, tra cui Palazzo Pitti di Firenze, il Museo del Divisionismo di Tortona e il Museo Primo Conti di Fiesole. Grazie a questa espansione, Lungomare ad Arte si conferma un progetto unico nel suo genere, capace di valorizzare il legame tra Livorno, la sua storia e l’arte che da secoli ne racconta l’identità. Fa parte del progetto Lungomare ad Arte una cartellina didattica da distribuire alle scuole primarie e secondarie che ne faranno richiesta. Testi a cura di: Jacopo Suggi e Emilia Baratta. Disegni a cura di: Clara Bertolini. Fotografie di: Emiliano Cicero. Materiale didattico a cura di: Francesca Cutrona.

