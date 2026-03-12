Seminari di aGREENarte a Collesalvetti: tre giorni per esplorare natura, arte e sostenibilità

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, la tenuta di Collesalvetti ospiterà tre giorni di formazione, laboratori e pratiche esperienziali ideati da Millalù Srl, realizzati con la collaborazione del Ministero della Cultura e il finanziamento dell’Unione Europea - Next Generation EU

Tutto pronto per i seminari di aGREENarte alla Tenuta Bellavista Insuese, un’esperienza immersiva tra Terra e Aria. Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, la tenuta di Collesalvetti ospiterà tre giorni di formazione, laboratori e pratiche esperienziali ideati da Millalù Srl, realizzati con la collaborazione del Ministero della Cultura e il finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation EU.

Le giornate a tema Terra, venerdì 13 e sabato 14 mattina, offrono un’immersione pratica nel suolo vivo e nelle conoscenze agricole tradizionali. I partecipanti esploreranno agricoltura biologica, biodiversità e grani antichi, con esperienze di degustazione di prodotti locali e laboratori di tintura vegetale dei tessuti naturali. Passeggiate guidate tra le piante e i colori del bosco, attività di forest bathing e interventi sui principi dell’agricoltura rigenerativa completano il percorso, favorendo lo scambio di competenze tra imprese, artisti e professionisti della cultura.

Nel pomeriggio di sabato 14 e per l’intera giornata di domenica 15, la Tappa Aria trasforma il paesaggio in un laboratorio creativo. Il colore, il movimento e la materia diventano strumenti di esplorazione e sperimentazione: dalla tintura naturale dei tessuti alla lavorazione artigianale, dalla cucina circolare alla costruzione di installazioni tessili e aquiloni bio. Ogni attività propone un’esperienza sensoriale che mette in dialogo natura, creatività e sostenibilità, con particolare attenzione al valore del non spreco e alla trasformazione consapevole dei materiali.

I seminari di aGREENarte offrono quindi un percorso dove teoria, pratica e condivisione si intrecciano per valorizzare il rapporto tra agricoltura, arte e cultura contemporanea, promuovendo un approccio sostenibile e inclusivo.

La partecipazione è aperta anche a chi seguirà i laboratori online. Per iscrizioni, informazioni e programma completo: www.agreenarte.it – [email protected]

