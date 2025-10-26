SemprediCorsa presenta la gara podistica Ecotrail

Denominata “RiperCorrendo l’Acquedotto Leopoldino”, la manifestazione vuole valorizzare e promuovere l’immagine dell’Acquedotto Leopoldino e della passeggiata che doveva unire le sorgenti di Colognole con la città di Livorno

L’associazione sportiva dilettantistica SemprediCorsa (società di podismo livornese) organizza sabato 1 novembre al Cisternino Pian di Rota la seconda edizione della corsa podistica competitiva di Ecotrail di 14 km lungo un percorso naturalistico fra le colline livornesi. La manifestazione sportiva denominata “RiperCorrendo l’Acquedotto Leopoldino” vuole valorizzare e promuovere l’immagine dell’Acquedotto Leopoldino e della passeggiata che doveva unire le sorgenti di Colognole con la città di Livorno. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Livorno, dal Comune di Collesalvetti e con il supporto di Asa, Autoscuola La Rapida, Ristorante La Piccionaia, Cooperativa Collecoop , Brave Millers Frantoiani Coraggiosi e Defense System. Il ritrovo dei partecipanti sarà a partire dalle ore 7.00. L’evento avrà inizio alle ore 9.00 con la partenza della gara competitiva proprio davanti al Cisternino. All’arrivo dell’ultimo partecipante avranno inizio le premiazioni.

Per iscrizioni: www.endu.net

Per info corsa Roberto Caroti: 339-6456604 – Chiara Iulli: 347-2690248

