Settimana Velica Internazionale, il programma del quinto giorno

Foto dalla pagina FB Visit Livorno

Quinto giorno di regate dell’edizione 2023 della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città di Livorno e quinto giorno di attività al Villaggio SVI allestito, per conto del Comune di Livorno, dalla Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea.

Per la giornata del 26 aprile il meteo è previsto in miglioramento con mare in diminuzione. Questo dovrebbe consentire lo svolgimento del campionato studentesco su Trident. Continua la RAN630.

La sintesi delle attività al villaggio Svi di mercoledì 26 aprile 2023

9.20- Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura dei Servizi educativi scolastici, Accademia Navale e Acquario di Livorno/Presenza Aula Mobile Polizia Municipale di Livorno con agenti educatori

15.00 – Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura dei Servizi educativi scolastici, Accademia Navale e Acquario di Livorno / Presenza Aula Mobile Polizia Municipale di Livorno con agenti educatori

15.30 / 17.30 Festival Villaggio velico della musica – Esibizioni delle band delle scuole superiori a cura di Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno e Fondazione Goldoni

15.30 –ORCHESTRA IC BENCI-BORSI

16.30 –BAND MICALI

17.00- Presentazione del libro “Note di tattica e strategia” di Francesco Marrai

18.00 – Premiazione campionato regionale studentesco

18.30 – THE JOYFUL GOSPEL ENSEMBE in concerto a cura di Surfer Joe

I contenuti in dettaglio delle iniziative previste

Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie – Per tre giorni, dal 26 al 28 aprile, 23 classi delle scuole elementari, coinvolte dai Servizi educativi scolastici, parteciperanno ad attività ad hoc ideate e gestite da Accademia Navale e Acquario di Livorno. L’Accademia Navale proporrà attività di riconoscimento stellare, di sperimentazione dell’arte marinaresca dei nodi oltre ad offrire la possibilità di salire su un simulatore Optimist. L’Acquario di Livorno coinvolgerà i bambini in un percorso ludico-didattico per una ricetta del Cacciucco in chiave sostenibile attraverso una corretta gestione delle risorse marine. L’Acquario di Livorno consegnerà ai bambini partecipanti uno sconto del 50% per l’adulto accompagnatore in ingresso alla struttura e riduzioni sul biglietto a tutti i regatanti e marinerie estere che si presenteranno alla biglietteria dell’Acquario di Livorno con la tessera della Settima Velica (Promo valida dal 26/4/2023 al 30/6/2023 e non cumulabile con altre promozioni in corso).

Aula Mobile della Polizia Municipale- In contemporanea alle attività ludico-didattiche per le scuole elementari sarà presente l’Aula Mobile della Polizia Municipale di Livorno. I bambini saranno coinvolti da due agenti educatori in attività di formazione alla legalità con percorsi pedonali e la visione di slides sulla sicurezza stradale e il rispetto delle buone regole.

Virtual Tour Parco Fortezza – Sempre durante le attività delle scuole elementari, sarà possibile la visualizzazione in Virtual Tour del “Progetto Preliminare Parco Fortezza”, commissionato dalla società Porto Immobiliare alla società Area 3d. L’idea alla base del progetto è quella di riqualificare le aree adiacenti al lato Nord della Fortezza Vecchia, recuperandone le caratteristiche originarie di separazione dal resto dell’area cittadina tramite l’acqua. Gli studenti che indosseranno il visore si troveranno dentro il nuovo progetto e potranno vedere la trasformazione dei luoghi come se fossero già realizzati.

Festival Villaggio Velico delle Musica – La Fondazione Goldoni e l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno hanno curato, come già lo scorso anno, uno speciale evento rivolto alle scuole superiori: il Festival Villaggio Velico della Musica – edizione 2023: iniziativa di coinvolgimento di gruppi e cantautori in erba abbastanza coraggiosi da decidere di salire sul palco del Villaggio SVI 2022.

Orchestra IC Benci-Borsi- L’indirizzo musicale della scuola media Borsi, ora IC Benci-Borsi, attivo da 30 anni, ha sempre considerato l’esibizione musicale un momento didattico fondamentale: gli alunni verificano quanto appreso durante le lezioni individuali e nelle prove d’orchestra, affinando le capacità di attenzione e di autocontrollo al fine di imparare a controllare il momento performativo. Le performance pubbliche aiutano gli studenti ad autovalutarsi, ad acquisire fiducia in loro stessi superando la timidezza e le ansie da prestazione, attraverso un percorso che porta gli stessi ad essere eccellenti protagonisti del loro successo formativo.

Libri. “Note di Tattica e Strategia” – Francesco Marrai. “Ho iniziato a scrivere queste note con l’idea sviluppare un lavoro per i giovani, per le nuove leve, qualcosa di semplice che potesse trasmettere parte di ciò che avevo imparato nei miei anni di attività. In queste note affronto situazioni di regata, dal pre-partenza all’arrivo, provando a dare suggerimenti ai più giovani e spunti ai più esperti per vincere le regate o quanto meno per non perderle, imparando ad analizzare al meglio le situazioni di regata”.

The Joyful Gospel Ensemble- I Joyful Gospel Ensemble di Livorno sono un gruppo corale storico della città. Il coro è formato da più di 40 artisti di varie età ma con la stessa gioia di cantare per gli altri.

La “Joyful Gospel Ensemble” nasce nella primavera del 2002 con l’intento di riproporre la musica gospel e spiritual, attraverso un proprio stile musicale ed una rilettura dei momenti più belli propri di questo genere, una stupenda espressione artistica appartenente al patrimonio culturale dei neri d’America.

“Joyful, che tradotto letteralmente significa “giocoso, allegro, felice, lieto”, dà pienamente il senso dello stato d’animo con il quale tutti noi andiamo ad affrontare questa stimolante esperienza artistica. “Ensemble” sta ad indicare invece il nostro “insieme”, musicale, tecnico ed umano. Coristi, musicisti, tecnici e collaboratori, uniti in questo nostro progetto musicale”.

I Joyful si compongono di oltre 50 elementi che, attraverso i loro concerti, ripropongono i “classici” più famosi appartenenti al repertorio spiritual e gospel, affiancati da canzoni che abbracciano grandi successi internazionali, mettendo in evidenza, in tutta la sua pienezza, il calore, la carica e la vivacità dei brani che vengono eseguiti, sempre con grande entusiasmo, da tutto il gruppo.

Centro Mobile Informativo della Marina Militare – Durante la Settimana Velica, all’interno dell’area in cui è allestito il Villaggio SVI alla Terrazza Mascagni, è presente il pullman con funzione di Centro mobile informativo della Marina Militare.

Il suo compito è quello di effettuare tour in alcune città italiane, per promuovere tra i giovani le possibilità di carriera nella Forza Armata. A boro è presente Personale qualificato della Marina Militare e due allievi della 2^ classe dell’Accademia Navale di Livorno che raccontano le proprie esperienze.

All’interno è presente un sistema composto da sette monitor LCD da 42 pollici, collocati nella parete sinistra gestiti singolarmente tramite un pc “touch screen” o anche attraverso un tecnologico sistema di gestione di tipo “watch-out” che permette lo scorrimento del video dal primo monitor fino all’ultimo come se si trattasse di un unico grande schermo panoramico. Sugli schermi vengono riprodotti filmati e cortometraggi istituzionali ed informativi sulla realtà dei mezzi e degli uomini e sulla attività in corso della nostra Forza Armata.

Tramite la tecnologia 3D all’interno di una postazione dalla caratteristica forma piramidale per la visualizzazione degli ologrammi è stata creata una piccola mostra virtuale di alcuni modelli di navi, sommergibili ed aerei, riproduzioni dei mezzi attualmente impiegati dalla Forza Armata

Il pubblico ha inoltre a disposizione un pc “touch screen” da 23 pollici per navigare nel sito Internet della Marina Militare e visualizzare immagini fotografiche.

Il centro mobile è inoltre dotato di un impianto per la produzione di energia fotovoltaica posizionato sul tetto attraverso il quale sono alimentate le installazioni tecnologiche del mezzo.

L’impianto contribuirà ad evitare l’immissione di circa mezza tonnellata di CO2 all’anno nell’atmosfera. Il personale della Marina Militare, presente sul Centro Mobile, è disponibile a fornire informazioni ai visitatori.

