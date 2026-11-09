Steven Wilson protagonista del nuovo Listening Party di Symphony

Venerdì 13 novembre alle 18 un viaggio nella musica del geniale artista britannico, dagli esordi con i Porcupine Tree al nuovo album “Requiem for a Village”. A guidare l’incontro sarà Gianluca Pelleschi. Ingresso libero.

Proseguono gli appuntamenti dedicati alla grande musica da Symphony Records Shop, lo storico negozio di dischi di Piazza Cavour 23 a Livorno, che venerdì 13 novembre alle 18 ospiterà un nuovo Listening Party dedicato a Steven Wilson, una delle figure più creative, versatili e influenti del rock progressivo contemporaneo.

Musicista, compositore, produttore, ingegnere del suono e apprezzato remixer, Steven Wilson ha costruito una carriera artistica fuori dagli schemi, attraversando generi e linguaggi musicali differenti. Dagli esordi nei primi anni Novanta con i Porcupine Tree alla fortunata carriera solista, passando per numerosi progetti paralleli e prestigiose collaborazioni, Wilson ha saputo reinventare continuamente il proprio universo sonoro.

L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali della sua discografia, fino ad arrivare al nuovo lavoro, “Requiem for a Village”, protagonista dell’ascolto collettivo.

Dopo il viaggio cosmico e visionario di The Overview, Wilson cambia prospettiva e ci conduce idealmente in un piccolo villaggio della campagna inglese, tra suggestioni cinematografiche, atmosfere oscure, melodie folk e articolate architetture progressive.

Un’opera evocativa e ricca di sfumature, che sembra riallacciarsi alle atmosfere di due dei suoi album più amati, The Raven That Refused to Sing (And Other Stories) e Hand. Cannot. Erase., confermando la straordinaria capacità dell’artista di trasformare la musica in racconto, emozione e immaginazione.

A guidare il pubblico in questo percorso sarà Gianluca Pelleschi, grande appassionato e profondo conoscitore del lavoro di Steven Wilson, che accompagnerà l’ascolto con approfondimenti, curiosità e considerazioni sulla produzione artistica del musicista britannico.

Non si tratterà quindi di una semplice presentazione discografica, ma di un’occasione per ascoltare, conoscere e condividere la musica, riscoprendo il piacere dell’ascolto collettivo e del confronto tra appassionati.

Durante l’incontro sarà inoltre possibile scoprire le diverse edizioni del nuovo album, disponibili in doppio vinile nero, doppio vinile verde Indie Exclusive e CD.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti musicali di Symphony Records Shop, che da quarant’anni rappresenta a Livorno un punto di riferimento per gli appassionati di musica e di cultura del disco.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

INFO: Symphony piazza Cavour, 23, 0586 1754832 – 37111449537 – [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©