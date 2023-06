Storie del Pentagono alla scoperta dei segreti di Livorno

Pronti a scoprire storie poco note e vedere, come se si indossassero degli occhiali del tempo, fatti curiosi avvenuti lungo il percorso dei Fossi medicei.

A bordo del battello verranno percorsi i canali medicei, e seguendo il Pentagono del Buontalenti, attraverso le immagini degli straordinari ex voto di Montenero ogni angolo, ogni scalandrone ogni finestra ci racconteranno storie avvenute circa due secoli fa.

Le immagini saranno condivise durante il percorso 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹’𝗮𝗽𝗽 𝗱𝗶 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽. Riconoscerete i luoghi che state vedendo dal battello e, attraverso il vostro Smartphone, guardare i curiosi dettagli delle immagini ad alta risoluzione degli Ex Voto.

Calamità naturali, incidenti, tentati omicidi… che però, essendo stati rappresentati negli ex voto di ringraziamento alla Vergine di Montenero, hanno avuto tutti un miracoloso lieto fine.

𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢:

Inizio 21.00 – fine 22.00 (appuntamento 15 minuti prima dell’orario di inizio

𝗗𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮: 1 ora

𝗖𝗼𝘀𝘁𝗼: €12 adulti

€8 da 6 a 12 anni

Gratis dai 5 anni in giù.

𝗣𝗥𝗘𝗡𝗢𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗢𝗕𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔:Tramite MESSAGGIO WHATSAPP al 347/2718655 (no messaggi vocali).

Il messaggio deve contenere [un NOME (di riferimento per il gruppo) + NUMERO PARTECIPANTI]

LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO A NOSTRO MESSAGGIO POSITIVO DI RISPOSTA.

(Telefonare allo stesso numero per ulteriori info o per prenotare per chi non ha Whatsapp)

𝗔𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼: di fronte all’Istituto Nautico, Piazza la Giovine Italia, 1

