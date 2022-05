Straborgo, a Porta a Mare arriva l’Avanspettacolo

Lo spettacolo dal titolo Saluti e Baci è in programma venerdì 3 giugno alle 21,30 e sarà a cura della Compagnia Lirica Livornese. Ingresso gratuito

Mediagallery

L’Avanspettacolo è un genere di spettacolo teatrale comico sviluppatosi in Italia fra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta (foto Marco Tomei). Questo genere derivò storicamente dal Varietà per favorire i teatri che si convertivano alla più moderna realtà del cinematografo. Le compagnie di Varietà elaborarono così una forma di spettacolo abbreviato, che potesse intrattenere il pubblico in sala in attesa del film. L’Avanspettacolo fu in realtà un trampolino di lancio di molti grandi attori teatrali e cinematografici italiani tra cui Peppino De Filippo, Totò, Aldo Fabrizi, Lino Banfi e il grande Alberto Sordi.

Lo spettacolo dal titolo dal titolo Saluti e Baci in scena venerdì 3 giugno alle 21,30 al Centro Commerciale di Porta a Mare nell’ambito della manifestazione Straborgo 2022 sarà a cura della Compagnia Lirica Livornese e vedrà la partecipazione del comico Matteo Micheli nel ruolo del comico sfigato con le sue irresistibili battute e macchiette, insieme al tenore Massimo Gentili, una delle più promettenti e interessanti voci del panorama lirico italiano, e Franco Bocci, conoscitore ed estimatore di questo genere teatrale, che condurrà la serata proprio come ai vecchi tempi dell’Avanspettacolo nei numerosi teatri italiani degli anni Trenta. La serata vedrà la partecipazione straordinaria della soubrette Cosetta Gigli considerata la regina dell’Operetta Italiana che per molti anni ha calcato il celebre palcoscenico del salone Margherita di Roma con i famosi spettacoli del Bagaglino. Cosetta Gigli è stata finalista al talent The Voic Senior su Rai 1 sotto la direzione di Orietta Berti. La direzione musicale al pianoforte sarà di Stefania Casu. Ingresso libero.