Straborgo, Rosa Chemical e Gary Baldi Bros completano il tris di concerti

Nella foto principale il cantante Rosa Chemical. Nella seconda immagine che potete trovare scorrendo nella gallery la band livornese dei Gary Baldi Bros

Tutti i concerti in piazza Mazzini saranno gratuiti. Salvetti: "Straborgo conferma di essere una rassegna particolarmente dedicata ai giovani ma anche una bella festa di quartiere che si trasforma in una festa per la città e i tanti visitatori provenienti da fuori

Dopo Carmen Consoli (a Livorno il 1° giugno), Straborgo 2023 cala tutti gli assi. Il primo risponde al nome di Rosa Chemical, rivelazione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, in scena sabato 3 giugno. A completare il tris vincente di concerti (gratuiti), venerdì 2 giugno si esibiranno sul palco di Straborgo i Gary Baldi Bros con la loro carica di energia trascinante e il loro talento musicale.

Straborgo, ultimo nato tra gli eventi targati Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, si tiene quest’anno dal 1° al 4 giugno: quattro serate di spettacoli musicali e iniziative a cavallo tra tradizione e innovazione, con la consueta chiusura, domenica 4 giugno, con la gara remiera della Coppa Risi’atori.

“Straborgo conferma di essere una rassegna particolarmente dedicata ai giovani – afferma il sindaco Luca Salvetti -, ma anche una bella festa di quartiere che si trasforma in una festa per la città e i tanti visitatori provenienti da fuori. Carmen Consoli è un’artista di grande spessore, Rosa Chemical rappresenta la novità che si porta dietro la curiosità di vedere dal vivo uno dei protagonisti di Sanremo 2023, i Gary Baldi Bros sono l’energia e il divertimento puro. Questi gli ingredienti musicali di Straborgo che, insieme alla Coppa Risi’atori e alla tradizione livornese, da due anni danno vita a una ricetta vincente”.

Rosa Chemical ha partecipato per la prima volta a Sanremo con “Made in Italy”, scritto da Manuel Franco Rocati (in arte Rosa Chemical) e Paolo Antonacci, composto da Oscar Inglese e Davide Simonetta e con la produzione di Bdope e Simonetta. Certificato Oro, è un brano provocatorio che racchiude tutta l’essenza e l’irriverenza prorompente di Rosa Chemical. Parlando in maniera sfrontata di temi ancora oggi tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore, ha lanciato un messaggio di libertà. Con un ritmo dance ed un tocco gipsy ha invitato ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature. Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli.

L’artista è tornato a novembre 2022 con “non è normale”, canzone con cui ha girato l’Italia in un radio & digital tour a bordo di un camper rosa dando vita a contenuti che fanno discutere sul concetto di normalità. Tra i temi maggiormente trattati, la libertà di essere sé stessi senza compromessi e l’amore libero.

Rosa Chemical si impone nel panorama musicale attuale per i testi eccentrici, nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri, con un linguaggio dissacrante e non convenzionale. Questo gli ha permesso di rivoluzionare il mondo urban, in particolare con il suo manifesto artistico “POLKA”. La serie, divisa in tre parti, vede la collaborazione coi Thelonius B. e la produzione di Greg Willen in “Polka” (2020), il featuring con Gué e Ernia in “Polka 2” (2021) e infine la produzione di Bdope in “Polka 3” (2022): non etichettabile in alcun genere, vede un mix di cultura gitana e musica elettronica.

Quello che una band come i Gary Baldi Bros riesce a fare sul palco non è facile da spiegare. Partecipare ad un loro show non è “solo” sentire musica e ballare, ma è come essere invitati a una festa. Luci, Colori, costumi, video: pura adrenalina. La storia dei Gary Baldi Bros inizia un po’ di anni fa a Livorno, città musicalmente viva e creativa, dove le vite e le esperienze musicali e teatrali dei “fratellini” si intrecciano e si rincorrono. Pur avendo background musicali variegati che spaziano dal rock, al pop, alla musica elettronica e molto altro, l’intesa artistica è molto forte e ciascuno dei componenti porta il suo piccolo grande contributo.

Quello che si crea, a loro piace chiamarlo Trockadance: una miscela che unisce i temi dei più grandi successi degli anni ’90, il pop, il rock e qualcosa di nuovo. Un ingrediente segreto che si può comprendere solo vedendoli all’opera.

Assistendo a un loro concerto si percepiscono subito le due anime del gruppo: quella musicale, una spinta continua verso la perfetta sonorità, e quella teatrale, con la sua componente di divertimento imprescindibile.

Una band unica nel suo genere, capace di trasportare il pubblico in un altro mondo. Uno show imperdibile fatto di musica ed energia. Una versione 2.0 degli anni 90 tutta da ascoltare e, grazie al contributo dei numerosi video, anche da vedere.

Emiliano Geppetti – voce, Michele Ceccarini – chitarra, Carlo Bosco – piano e synth, Valerio Dentone – basso, Raffaele Commone – batteria, Giacomo Parisi – percussioni

BIOGRAFIA

Rosa Chemical, pseudonimo di Manuel Franco Rocati, è un artista di Grugliasco (provincia di Torino) del 1998. Poliedrico, eclettico, dalle mille sfaccettature e non etichettabile, non ha dato sfogo alla sua creatività solo a livello musicale – con influenze che spaziano dall’hiphop alla trap all’elettronica -, ma lavorando anche come modello per la marca italiana di moda Gucci, come art and creative director e dedicandosi anche alla scrittura di videoclip. Inizia ufficialmente il suo percorso nel novembre 2018 con il singolo Kournikova sulla strumentale del producer Madz Romance e a marzo 2019 pubblica il suo primo EP Okay Okay!!, anticipato dal singolo Rovesciata, concepito a Londra e che vede la collaborazione di Taxi B nel brano CEO e le strumentali di Greg Willen e Madz Romance. Ad Agosto esce Tik Tok, singolo in collaborazione con Radical e prodotto da Greg Willen, che raggiunge ottimi numeri riuscendo a scalare posizioni nella classifica Viral 50 di Spotify Italia. Proprio con Radical, a partire da dicembre 2019, inizia il Tik Tok Tour che li porta live in diverse città italiane. Il 29 maggio pubblica Forever, il suo primo album, certificato disco d’oro, che presenta le collaborazioni di Rkomi – con Londra, disco d’oro -, Dani Faiv, Thelonious B. – nell’iconico brano Polka, anch’esso disco d’oro -, Wayne Santana e Boro Boro, mentre le produzioni sono a cura di Greg Willen, Bdope, Dback, Mace, Luca La Piana e Nikeninja. Ad aprile 2021 esce FOREVER AND EVER, la repack del progetto, che contiene al suo interno i singoli britney 😉 in collaborazione con Radical e MamboLosco, e Polka 2 (disco d’oro). Numerose le ulteriori collaborazioni all’interno della scena musicale italiana: dagli FSK con il brano 4L (2019) a Sogni lucidi con Carl Brave nel brano contenuto nell’album di Mace OBE (2021), da Benedetto l’Inferno (2022) che lo vede al fianco di Gianna Nannini e Canova, ideandone anche il videoclip ufficiale, fino ad affiancare Tananai come ospite nella serata cover del Festival di Sanremo 2022 in un riarrangiamento del brano A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà. A giugno 2022 pubblica Polka 3, terzo capitolo del suo manifesto artistico, e a novembre dello stesso anno esce “non è normale”, con cui Rosa Chemical gira l’Italia in un radio & digital tour a bordo di un camper completamente rosa e personalizzato. A febbraio 2023 partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo per la prima volta con il brano Made in Italy (disco d’oro) e annuncia il suo primo tour in 5 date, a Milano e Roma, previsto per i mesi di aprile e maggio 2023, a cui seguirà il tour estivo nei principali festival italiani.

Condividi: