Straborgo, stasera Versailles apre il concerto di Tananai. Il programma

Secondo giorno della kermesse con spettacoli, proposte culturali e un occhio attento ai diversamente abili, con una pedana rialzata dedicata a loro e ai loro accompagnatori

Dopo l’apertura affidata alle iniziative culturali, di spettacolo e al concerto di Bandabardò e Cisco, secondo appuntamento giovedì 2 giugno con Straborgo 2022. Il format della manifestazione organizzata dalla Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea conferma il suo momento clou nell’atteso concerto serale affidato a Tananai, l’artista milanese che dopo l’esperienza a Sanremo dello scorso febbraio con Sesso Occasionale – singolo certificato disco d’oro con più di 14 milioni di stream – ha continuato la sua ascesa arrivando a oltre 2.4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. In apertura di concerto, un altro giovane artista, Versailles con l’omonimo progetto musicale nato nel 2020.

Per favorire la visione ottimale dei concerti, l’organizzazione di Straborgo ha previsto già dal 1 giugno la presenza di una pedana rialzata destinata a persona con disabilità e ai loro accompagnatori. Un occhio attento ad assicurare la visione ottimale dello spettacolo che, in situazioni all’aperto, non sempre è possibile senza interventi ad hoc come questo. Continua anche la sperimentazione del servizio Taxi Social per il trasporto gratuito di persone con disabilità. Promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno, sarà attivo tramite messaggio WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334-3617092.

Resta visitabile tutte le sere la mostra stradale permanente di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione”, il progetto nato per far conoscere e valorizzare, attraverso una mostra fotografica stradale, la gente e i personaggi vissuti nel rione storico di Borgo dei Cappuccini. Lanciata lo scorso anno, torna anche quest’anno con un upgrade con quattro nuovi pannelli di fotografie degli abitanti del quartiere. Durante tutti e cinque i giorni della kermesse, le vie di Borgo dei Cappuccini saranno anche animate da spettacoli di strada, sia fissi che itineranti, per vivacizzare il quartiere e colorarlo di voci e risate. Il compito spetterà a Andrea Vanni con il suo spettacolo di giocoleria e equilibrismo dal titolo Super! Super! Super! in cui interpreta un supereroe sui generis dalle mille abilità. L’area di Porta a Mare si accende con le proposte del Consorzio Porta a Mare, che nel suo programma propone domani una vera e propria parata di artisti di strada: esibizioni sui trampoli e spettacoli a terra, tutti con l’unico obiettivo di divertire e sorprendere. Aperta tutti i giorni la mostra di opere di Daniele Stefanini dal titolo “Superfluo, i brandelli della società del consumo” proposta presso l’Alphonse Club di via Malenchini 35. Fino a domenica 5 giugno opportunità per livornesi e turisti di sperimentare o rivivere l’esperienza del Tour in battello sui Fossi medicei con partenza da Scali Novi Lena e Scali della Darsena (info e prenotazioni su www.tourinbattello.livorno.it – www.livornoinbattello.it). Di seguito, il prospetto di sintesi degli appuntamenti di giovedì 2 giugno:

GIOVEDI 2 GIUGNO

Borgo dei Cappuccini, mostra stradale permanente di Stefano Pilato

BAR ORIONE BORGO DEI CAPPUCCINI

LA GENTE DI UN RIONE – mostra fotografica

“Alphonse Club”, Via Malenchini 35 / ore 19.00 – 01.00

Mostra d’arte

Daniele Stefanini

SUPERFLUO I brandelli della società del consumo

Scali Novi Lena e Scali della Darsena (imbarco e biglietteria), 19.30 – 22.30

TOUR IN BATTELLO DEI FOSSI MEDICEI

www.tourinbattello.livorno.it – www.livornoinbattello.it

Vie di Borgo dei Cappuccini, ore 21.00

ARTE DI STRADA

Andrea Vanni

SUPER! SUPER! SUPER! – Giocoleria e equilibrismo

MARCO MONSIEUR BISLACCO – Spettacolo itinerante

Area commerciale Porta a Mare, ore 21.00

PORTA A MARE IN STRADA – spettacoli itineranti

Parata di artisti di strada

Piazza Mazzini, ore 22.00

TANANAI + Versailles in concerto

19.30 – 23.30

SERVIZIO TAXI SOCIAL

Servizio di trasporto gratuito per persone con disabilità

Promosso da Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia

voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno

WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092