“Teatri d’Autunno”, via alla 19esima edizione

Da giovedì 24 ottobre a domenica 24 novembre spettacoli, conferenze, music set e cinema sotto la direzione artistica di Eleonora Zacchi. Parola chiave, sostenibilità

di Giulia Bellaveglia

“Teatri d’Autunno”, storica manifestazione organizzata dal Centro Artistico Il Grattacielo in collaborazione con Comune di Livorno e Fondazione Livorno, con il patrocinio di Regione Toscana e il supporto di Costellazione, torna per la sua 19esima edizione. Un programma vastissimo (clicca qui per leggere i dettagli di tutti gli eventi), della durata di un mese, da giovedì 24 ottobre a domenica 24 novembre, all’insegna di spettacoli, conferenze, music set e cinema (in collaborazione con il Circolo del Cinema Kinoglaz) sotto la direzione artistica di Eleonora Zacchi. Il tutto legato da una parola chiave come filo conduttore: sostenibilità. “Ringrazio di cuore i nostri sostenitori – commenta Zacchi – senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo. Tre anni dedicati al tema della sostenibilità, con cui chiudiamo un cerchio fatto di teatro certo, ma anche e soprattutto di riflessione. Come mostra la foto del nostro manifesto, vogliamo stare in apnea, un modo di trattenere il fiato, ma anche uno stato fisico in cui si può riflettere su quelle che sono le problematiche del presente, e non c’è niente di meglio di uno spettacolo o di un film per farlo”. Come di consueto, prima di ogni iniziativa serale sarà possibile degustare un aperitivo a cura di 5Ff Five for food. “Un festival solido, strutturato – commenta la vicesindaca Libera Camici – che, non a caso, supera la maggiore età. Una kermesse che riscontra il favore del panorama livornese e non solo, richiamando anche spettatori da fuori città grazie ad un calendario ricco di appuntamenti e alla capacità di questa struttura di coinvolgere vari artisti del territorio e non”.

“Per quanto ci riguarda – aggiunge il presidente di Fondazione Livorno Luciano Barsotti – vogliamo porre l’attenzione sul continuo impegno di questo centro artistico, un luogo vivo, di produzione culturale.

Un programma vario che consente agli abitanti della zona di avere un punto di aggregazione ricco di iniziative”. Per informazioni e prenotazioni [email protected] oppure 340/7550530.

Condividi:

Riproduzione riservata ©