“Topo dopo topo”, teatro in carcere. Vuoi assistere come spettatore? Ecco come fare

Foto by Dida Mela

Call per partecipazione allo spettacolo “Topo dopo topo” all’interno della Casa Circondariale di Livorno mercoledì 20 dicembre alle ore 14. È necessario inviare una mail a [email protected] scrivendo nome, cognome, luogo e data di nascita. Entro e non oltre il 5 dicembre. I nominativi saranno oggetto di controlli da parte dell’Amministrazione penitenziaria, pena la non possibilità di partecipazione allo spettacolo. Per accedere allo spettacolo dovrete aspettare la conferma tramite mail.

Se ammessi allo spettacolo dovrete lasciare in macchina o a casa il vostro telefono ed essere davanti alle Sughere alle 13.30.

“Topo dopo topo” è la nuova produzione teatrale a cura di Arci Livorno, con il contributo della Regione Toscana e la regia di Lara Gallo e Francesca Ricci. Il lavoro mette in scena 8 attori-detenuti nella sezione di Media Sicurezza del carcere di Livorno. Costruire uno spettacolo in Media Sicurezza significa correre veloci, gli attori possono cambiare da un giorno all’altro, gli spazi per le prove non sono sempre disponibili. Topo dopo topo è un racconto tra fantasia e realtà, che prende spunto dalla celebre fiaba del pifferaio magico per poi calarsi nei corridoi e tra le sezioni del carcere, dove alcuni “non graditi ospiti” vagano indisturbati sino a che un giorno…

