Torna “Livorno al Centro”: tre giorni di arte, musica e cultura per il centro città

Un fine che animerà piazze, mercati e vie del centro, con band emergenti, iniziative per i più piccoli e momenti di riflessione dedicati alla Livorno che cresce e si rinnova. Il programma completo

di Giulia Bellaveglia

Torna da venerdì 19 a domenica 21 settembre il festival “Livorno al Centro” (clicca qui per leggere il programma completo), tre giorni di spettacoli gratuiti che porteranno arte, cultura e musica in dodici luoghi del cuore cittadino. Giunto alla decima edizione, l’evento – organizzato dall’associazione culturale Riki con il sostegno del Comune di Livorno e della Fondazione Teatro Goldoni – punta a rilanciare il centro storico e valorizzare i talenti locali. “Quest’anno – spiega il direttore artistico Riccardo Della Ragione – il passaggio di competenze verso l’assessorato al turismo è fondamentale. Restiamo legati alla cultura, ma l’obiettivo è rivitalizzare le piazze che soffrono la concorrenza dei centri commerciali. Vogliamo riportare le persone a vivere la città, creando relazioni e senso civico”. Il programma è ricco: protagoniste piazza Cavour e piazza XX Settembre, che per tre giorni ospiterà un vero e proprio “parco della musica” dove band emergenti e storiche si alterneranno sul palco. “Ho cercato i giovani gruppi livornesi che suonano ancora in garage – prosegue – perché gli eventi musicali fatti insieme creano un valore che nessun algoritmo potrà sostituire”. In via Sardi spazio a una mini manifestazione rock con esposizione di Harley Davidson, mentre il Mercato Centrale si animerà sin dal mattino con spettacoli di clown e arte di strada. Non mancheranno momenti di riflessione, come la conferenza sull’architettura dedicata alla Livorno multireligiosa, le visite guidate alle ville storiche Mauro Gordato e Rodocanacchi e iniziative per sensibilizzare alla cura dei parchi cittadini. A sottolineare il valore strategico dell’evento è l’assessore a commercio e turismo Rocco Garufo: “Settembre è un mese delicato, la stagione estiva è finita e le zone centrali hanno bisogno di attenzione. Livorno al Centro riesce a riaccendere queste piazze e a rafforzare il senso di appartenenza”. In dieci anni il festival è diventato un modello replicato in altre città, ma il cuore resta lo stesso: “Divertirsi, fare spettacolo e allo stesso tempo trasmettere messaggi di civiltà – conclude Della Ragione –. Solo così si costruisce una comunità che si prende cura del proprio spazio urbano. Le nostre bellezze – mare, giardini, ville – vanno tutelate da tutti noi. È anche questo il messaggio dell’iniziativa”.

