Tornano i concerti della XIX Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”

Appuntamento con la coralità al femminile: sabato 11 febbraio alle 21 nella chiesa di San Jacopo in Acquaviva si terrà il concerto del coro “With Us” di Roma

Tornano i concerti della XIX Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”, e torna come oramai tradizione la coralità al femminile: sabato 11 febbraio alle 21 nella chiesa di San Jacopo in Acquaviva si terrà il concerto del coro “With Us” di Roma, formazione giovanile diretta dalla Maestra Camilla Di Lorenzo. Si tratta di un coro di altissima qualità, nelle cui performances la tecnica e la grande cura dei particolari si fondono alla freschezza e vitalità interpretativa, in un mix di grande coinvolgimento; a prova di ciò, i premi recentissimi al prestigioso Concorso Internazionale di Arezzo. Il programma spazierà tra brani di matrice tradizionale, e musiche che vanno dal Rinascimento ai giorni nostri, in un viaggio che non è solo musicale ma coinvolge tutto l’essere, grazie anche alle particolari competenze anche extramusicali della direttrice. Citando testualmente l’introduzione al concerto, “il nostro desiderio è che nei vostri cuori…. dolori e dispiaceri si sciolgano grazie al sentirsi avvolti dalla morbida fusione sonora che solo il canto corale sa regalare”.

In sintesi, un altro appuntamento da non perdere, nel segno della polifonia vocale di qualità. L’ingresso è libero.

