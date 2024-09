Tour in Borgo Cappuccini, quartiere della street art

Secondo appuntamento di Vetrina Toscana sabato 28 settembre alle ore 17.30 (ritrovo in piazza Mazzini davanti alla statua). La passeggiata sarà intervallata da pause di degustazione in alcuni degli esercenti del quartiere. Per prenotazioni: 3480404516, [email protected]

Prosegue con sabato 28 settembre – il secondo degli otto appuntamenti in programma nel comune di Livorno – la stagione di iniziative organizzate da Confesercenti nell’ambito del progetto Vetrina Toscana 2024/2025. Da oltre vent’anni l’associazione di categoria del commercio e della ristorazione è protagonista nella nostra provincia con gli eventi legati al progetto Vetrina Toscana, pensato e finanziato sia da Regione Toscana che dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, finalizzato a promuovere e valorizzare il connubio tra bellezze del territorio ed eccellenze enogastronomiche locali. Anche quest’anno, grazie al coordinamento garantito dal Confesercenti Toscana, gli eventi organizzati nel comune e più in generale nella provincia di Livorno faranno parte di “Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo” sulla cui pagina dedicata @appuntidiviaggioraccontidiToscana si potranno trovare tutte le iniziative organizzate dalle Confesercenti di Siena, Arezzo, Prato, Pistoia e Pisa nei prossimi mesi. Quella in programma a Livorno sabato 28 settembre è un’occasione imperdibile per visitare il caratteristico quartiere di Borgo Cappuccini con i suoi colorati murales: “Borgo dei Cappuccini: tour nel quartiere della street art”, porterà i partecipanti in tour alla scoperta di un quartiere storico e vivace, trattando le evoluzioni storiche e architettoniche cittadine ed entrando nel vivo delle strade e dei vicoli per osservare, come in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto, le colorate opere d’arte contemporanea che convivono con l’anima antica del quartiere. Durante questo itinerario, la passeggiata sarà intervallata da pause di degustazione in alcuni degli esercenti del quartiere: Kirù, Red Hop, L’angolo del Gelato. L’evento è in collaborazione con Murali. Per prenotarsi ed avere tutte le info gli interessati sono pregati di mettersi in contatto con Cooperativa Agave allo 0586897890, sul mobile 3480404516 o all’indirizzo mail: [email protected].

