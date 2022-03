Un flash mob collettivo per il Mascagni Festival: porta un bicchiere alla Terrazza

L'appuntamento è per giovedì 7 aprile alle 17,30 sulla famosa terrazza a scacchiera bianco e nera. L'intento è partecipare a un mega flash mob che verrà girato sull'aria "Viva il vino spumeggiante" di Cavalleria Rusticana. Nota bene: non importa saper cantare

Porta anche tu un bicchiere di vetro alla Terrazza Mascagni e partecipa al flash mob collettivo per il Mascagni Festival. E’ questo l’invito che la pagina Facebook della manifestazione di musica internazionale dedicata al compositore labronico ha lanciato la mattina di mercoledì 30 marzo sulla pagina Facebook ufficiale. Quando? L’appuntamento è per giovedì 7 aprile alle 17,30 al grido di “Tutti protagonisti per Cavalleria rusticana!” ecco quindi il primo flash mob collettivo che si svolgerà sulla celebre terrazza vista mare che tutta Italia, e non solo, ci invidia.

“Viva il vino spumeggiante!”. Siete tutti invitati, dunque, ad intonare il celebre brindisi della Cavalleria rusticana in occasione del flash mob con cui lanceremo ufficialmente la nuova produzione del capolavoro di Pietro Mascagni, atteso a fine agosto per la terza edizione del Mascagni Festival.

L’organizzazione dell’evento ricorda e specifica: “Non importa essere cantanti – Portate con voi un bicchiere di vetro e seguite le indicazioni che vi verranno date sul posto dai nostri registi. Un omaggio della città a Mascagni ed alla sua opera che da Livorno arriverà in tutto il mondo. Vi aspettiamo”.