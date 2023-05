Un percorso turistico di 9 totem da piazza del Municipio alla Fortezza Vecchia

Davanti all'ufficio informazioni in piazza del Municipio (1), via della Venezia angolo Camera di Commercio (2), scali Finocchietti (3), Ponte della Venezia (4); Viale Caprera (5); piazza Anita Garibaldi (6); viale Caprera (7); Varco Fortezza Vecchia (8) Fortezza Vecchia-piazzale dei Marmi (9). Progetto di Fondazione Lem, chiamato OOH (Out of home), in collaborazione con Comune e AdSP

Lanciato il 30 maggio il nuovo progetto di informazione OOH (Out of home) rivolto all’orientamento dei turisti in arrivo in porto e per indirizzare quelli presenti in città verso la Fortezza Vecchia. A presentarlo, l’assessore al turismo Rocco Garufo, il dirigente dell’Autorità di sistema portuale Mar Tirreno Settentrionale Claudio Capuano e Adriano tramonti, responsabile eventi, promozione e Ambito di Fondazione Lem. Presente anche Paola Ramoino dell’Ufficio turismo del comune di Livorno.

Realizzato da Fondazione LEM per il Comune di Livorno e in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale Mar Tirreno Settentrionale, il progetto si sviluppa attraverso nove totem trifacciali posizionati lungo la direttrice Piazza del Municipio-Via della Venezia-Varco Fortezza. “Con l’istallazione di questi totem andiamo a migliorare l’accoglienza turistica” sono state le parole di Rocco Garufo. “I croceristi che sbarcano in porto troveranno questa cartellonistica con il percorso segnato che li porterà direttamente nel cuore della città. Un altro tassello che va ad aggiungersi al progetto di rendere Livorno sempre più una città a misura di turista”. “Ringrazio l’assessore Garufo per la collaborazione attivata tra Comune e Autorità portuale – ha affermato Claudio Capuano – Questi totem colmano una lacuna fornendo un servizio che rinsalda ulteriormente la relazione tra porto e città: due facce della stessa medaglia che non possono non parlarsi tra loro anche attraverso le segnaletiche”. “Questi totem, con le informazioni che contengono, rappresentano un bel biglietto da visita per la città – ha sottolineato Adriano Tramonti – La presenza dei QR-code costituiscono per il turista una modalità semplificata di accesso agli eventi e alla attrazioni presenti a Livorno”. Sulla prima delle tre facciate dei totem è rappresentato un percorso per punti di avvicinamento, dalla Fortezza Vecchia verso l’Ufficio informazioni in Piazza del Municipio e viceversa. La seconda facciata contiene nove fotografie di eventi curati da Fondazione LEM e un primo QR-code che indirizza a https://visit-livorno.it/ . Si tratta del portale degli eventi recentemente realizzato dalla Fondazione come luogo virtuale di atterraggio per chiunque voglia informazioni in tempo reale sugli eventi programmati a Livorno nel corso di tutto l’anno da parte di soggetti pubblici e privati. Le immagini su questa seconda facciata dei totem sono di Andrea Dani e Fabio Bongi Tomà. Sulla terza facciata è rappresentata infine la Fortezza Vecchia ed è presente un secondo QR-code che indirizza a https://tour.visit-livorno.it. In questo caso si tratta dell’innovativo progetto di Fondazione LEM basato su Google Maps e la tecnologia Street View che permette un tour virtuale dell’intera città attraverso viste aeree mozzafiato e percorsi interni ai principali monumenti e attrazioni cittadini.

