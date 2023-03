Una camminata per sensibilizzare sull’autismo

Una bellissima occasione per stare insieme: il Parco del Mulino parteciperà alla camminata per sensibilizzare al tema dell’autismo. Tre ragazzi del parco cammineranno il tratto da Pisa a Livorno fino alla Chiesa di San Jacopo, arrivo previsto sabato 1° aprile alle 12 circa. Per chi volesse può camminare insieme a tutto il gruppo, dalla chiesa fino al parco. Sarebbe un bellissimo gesto e un modo per lanciare un messaggio importante.

