Un’aula studio serale gratuita da Civico by night

Lo spazio Civico 79 lancia “Civico by Night”, un’aula studio serale gratuita pensata per studenti universitari e giovani lavoratori che cercano un luogo dove concentrarsi anche dopo l’orario tradizionale di biblioteche e sale studio

Studiare la sera non è solo una necessità, ma spesso una sfida. Per questo, dal 12 gennaio al 12 febbraio, lo spazio Civico 79 lancia “Civico by Night”, un’aula studio serale gratuita pensata per studenti universitari e giovani lavoratori che cercano un luogo dove concentrarsi anche dopo l’orario tradizionale di biblioteche e sale studio. Civico by Night non è solo uno spazio dove aprire i libri, ma un ambiente da vivere. Oltre a wi-fi gratuito e aree dedicate allo studio, l’iniziativa punta molto sulla dimensione della condivisione: caffè, tisane e piccole pause diventano occasioni di incontro e scambio tra i partecipanti, creando un clima informale e collaborativo. L’idea alla base del progetto è quella di offrire ai giovani la possibilità di personalizzare il proprio spazio, rendendolo familiare e accogliente. Ogni postazione può trasformarsi in un angolo su misura, dove sentirsi a proprio agio anche durante le lunghe sessioni di studio serale. Un’attenzione particolare è rivolta anche al benessere: nelle serate più uggiose o fredde sono infatti disponibili coperte e stufette, per garantire un ambiente caldo e confortevole, capace di far sentire chi studia “come a casa”.

Gli orari di apertura sono:

Lunedì – Mercoledì: dalle 15:30 alle 22:00

Giovedì – Venerdì: dalle 15:30 alle 19:00

Civico by Night nasce dalla convinzione che qualche ora in più, in un luogo accogliente e condiviso, possa fare la differenza nel percorso di studio di molti giovani. Un’iniziativa gratuita che unisce concentrazione, socialità e cura degli spazi.

Per informazioni:

Instagram: @civico79livorno

Facebook: Civico 79

Cellulare: 3924145088 (Carmine)

