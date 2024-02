Venerdì 23 febbraio al Museo della Città conferenza dello storico dell’arte Marco Tonelli

Venerdì 23 febbraio Marco Tonelli racconta Il grande rettile di Pino Pascali e l'universo creativo delle finte sculture. La partecipazione alla conferenza è libera e gratuita

Venerdì 23 febbraio alle 17 al Museo della Città di Livorno si terrà Il grande rettile di Pino Pascali: tra favola, gioco e finta scultura conferenza a cura di Marco Tonelli, storico dell’arte e docente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Introduce Giovanni Cerini, Dirigente Settore Attività Culturali, Turismo, Musei e Fondazioni del Comune di Livorno. La conferenza è incentrata su una delle opere più iconiche e preziose della collezione permanente dei Musei Civici, acquisita dal Comune di Livorno in occasione dell’ultima edizione del Premio Modigliani del 1967-68.

Marco Tonelli (Roma, 1971), critico e storico dell’arte, ha curato cataloghi e mostre di arte contemporanea tra cui: Giuseppe Penone, Fabrizio Plessi, Bill Viola, Candida Höfer, Paolo Canevari, Gianni Asdrubali, Loris Cecchini, Ugo La Pietra, Giorgio Griffa ed è stato Assessore alla Cultura per il Comune di Mantova. Dal 2019 al 2023 è stato Direttore artistico di Palazzo Collicola e della Galleria d’Arte Moderna di Spoleto, nonché tra 2020 e 2023 Segretario del Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Giovanni Carandente. E’ stato Commissario inviti della Quadriennale di Roma e Direttore artistico della Fondazione Museo Montelupo Fiorentino. Tra le pubblicazioni più recenti: Pino Pascali. La scultura e il suo doppio (2023); Giuseppe Penone. Disegni (2021); La scultura di Alberto Burri. Opera inversa, (2020); Leoncillo: Piccolo diario 1957-1964 (2018); Francis Bacon. Le atmosfere letterarie (2014). La partecipazione alla conferenza è libera e gratuita.

Si ricorda inoltre che ogni sabato e domenica alle ore 17.00 sono sempre in programma le visite guidate a partenza garantita a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture, per cui si consiglia la prenotazione anticipata ai recapiti in calce.

Orari Mostra

dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

sabato e domenica 10.00-21.00

Biglietti

Intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto scuole 5 euro

visita guidata a orario fisso 3 euro, visita guidata gruppi (max 25 persone) 75 euro,

audioguida 3 euro

Possibilità di biglietto open acquistabile anche online dal sito ufficiale del Museo www.museodellacittalivorno.it

Visita guidata a orario fisso

costo 3 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

[email protected]

www.museodellacittalivorno.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©