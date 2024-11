Vetrina Toscana. Montenero: tour tra storia ed identità di un luogo sacro

Una visita guidata, dedicata al bellissimo Santuario della Madonna di Montenero e alla sua avvincente storia, frutto dell'alternarsi di diversi ordini religiosi, del susseguirsi di eventi drammatici e della forte devozione di un popolo

Livorno è la città delle religioni, ma a rappresentarla nel mondo c’è senza dubbio uno dei più importanti santuari Italiani, quello di Montenero, con la sua chiesa, gli ex-voto e il Famedio. Una visita guidata, dedicata al bellissimo Santuario della Madonna di Montenero e alla sua avvincente storia, frutto dell’alternarsi di diversi ordini religiosi, del susseguirsi di eventi drammatici e della forte devozione di un popolo, testimoniata dal copioso nucleo di ex voto marinari dei quali conosceremo gli artisti che ne furono gli autori. Un giro che sarà anche l’occasione sia per conoscere, attraverso le immagini degli ex voto, abitudini e stili di vita tra ‘800 e ‘900 sia per capire quanto questo luogo sia caro a popolazioni di terre lontane.

Al termine del tour una degustazione particolare, a cura del Ristorante Montallegro, ci porterà alla scoperta della relazione tra l’esperienza del pellegrinaggio ed il cibo.

Per info e prenotazioni chiamare Coop. Agave: tel. 0586/897890 – Mobile 3480404516. Mail: [email protected]

Prenotazioni online: https://www.agaveservizi.it/biglietti-online.htm

