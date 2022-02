Villa Maria, da martedì 15 la nuova rassegna di proiezioni

La nuova proposta di proiezioni del Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, Biblioteca di Villa Maria, partirà martedì 15 febbraio alle 17 e proseguirà fino ad aprile. INFO: 0586.219265

La nuova proposta di proiezioni del Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, Biblioteca di Villa Maria, partirà martedì 15 febbraio alle 17 e proseguirà fino ad aprile. Il tema della rassegna prende spunto da due significativi film di genere, usciti recentemente al cinema, in un percorso a ritroso sulle pellicole che li hanno, in qualche forma, ispirati: si tratta del film italiano “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, presentato al Festival di Venezia e “La fiera delle illusioni” di Guillermo del Toro, candidato come Miglior film agli Oscar 2022. Il titolo della rassegna è “I freaks al cinema… fra normalità e finzione”.

Il freak è letteralmente uno “scherzo della natura”, il diverso per eccellenza, e il tema della diversità è ancora oggi molto attuale. Spesso, infatti, la non comprensione dell’altro, e il conseguente rifiuto, genera violenza, ma è proprio grazie al confronto con una realtà diversa dalla nostra che possiamo ridimensionare il nostro senso di normalità.

Nel corso della storia le persone con mostruosità o deformità come nani, donne barbute o gemelli siamesi sono state le attrazioni delle corti principesche, esibite insieme ad animali esotici ed altre curiosità. I cosiddetti “fenomeni da baraccone” furono i veri protagonisti degli spettacoli popolari nelle taverne e alle fiere e nell’800 i “freak show” raggiunsero l’apice della popolarità negli spettacolo circensi come il celebre Circo Barnum. Attraverso un excursus cinematografico vedremo come alcuni dei registi più importanti del panorama americano ed italiano hanno scelto di raccontare la diversità, vera, o finta che sia. La rassegna è organizzata da Cooperativa Itinera e vede la collaborazione del FIPILI Horror Festival. Le proiezioni del martedì di Villa Maria, iniziate nel 2019, sono pensate per valorizzare il patrimonio della mediateca cittadina, che conta oggi più di 2500 titoli, attraverso la proiezione collettiva, che quindi consente a più persone contemporaneamente, di vedere o rivedere i capolavori del cinema, e di poterli commentare confrontando le opinioni. Le bibliotecarie supportano la visione attraverso la selezione di materiale critico sull’argomento e con una introduzione alla visione.

Per informazioni sui film rivolgersi in biblioteca telefonando allo 0586.219265

Le proiezioni sono il martedì alle ore 17.00. Le date sono: 15 febbraio, 1 marzo, 15 marzo, 29 marzo, 12 aprile, 26 aprile.

Comune di Livorno / Biblioteca Labronica

Organizzazione a cura di Coop. Itinera

in collaborazione con FIPILI HORROR FESTIVAL

Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo – Biblioteca Labronica di Villa Maria

Via F.Redi 22 – 57125 Livorno