Visite e laboratori per bambini e famiglie, domenica 27 primo appuntamento di Giocando s’impara

Primo appuntamento del programma al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Livorno domenica 27 novembre alle 16 con sfide degne di veri archeologi. INFO: https://prenota.itinera.info/didattica/giocando, 0586.266711, mail [email protected]

A partire da domenica 27 novembre presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo si svolgeranno gli appuntamenti del programma Giocando s’impara un calendario di attività domenicali a tema scientifico, ludico e creativo promosso dal Museo in collaborazione con la coop.Itinera. Si alterneranno laboratori dedicati all’archeologia, alla zoologia, all’ecologia che metteranno alla prova in modo divertente ed interattivo grandi e piccoli. Primo appuntamento domenica 27 novembre alle 16 con sfide degne di veri archeologi. Partiremo con una divertente Musmed bag: il kit ludo-scientifico che consente di visitare in modo divertente e interattivo le sale del Museo. Ad ogni gruppo famiglia sarà consegnata una borsetta speciale con enigmi, quiz e giochi di abilità da risolvere osservando le vetrine e le collezioni esposte.

Informazioni: Segreteria didattica museo. Tel 0586.266711 dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 Mail [email protected]

Prenotazioni e costi: https://prenota.itinera.info/didattica/giocando 6€ a partecipante

