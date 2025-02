Wizards Day 2025: la magia arriva in Fortezza Vecchia

Un'intera giornata dedicata al magico mondo di Harry Potter, con attività e attrazioni uniche per tutti gli appassionati della saga

Livorno si prepara ad accogliere un evento straordinario che farà sognare grandi e piccini: il 24 aprile 2025, la storica Fortezza Vecchia si trasformerà in un vero e proprio castello incantato per il Wizards Day. Un’intera giornata dedicata al magico mondo di Harry Potter, con attività e attrazioni uniche per tutti gli appassionati della saga.

L’intera fortezza, sotterranei compresi, sarà allestita a tema, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e coinvolgente. I partecipanti potranno prendere parte a laboratori di pozioni, erbologia, divinazione e fabbricazione di bacchette, dove potranno cimentarsi nelle arti magiche sotto la guida di esperti “professori”.

Non mancheranno le emozioni forti: un’escape room ispirata al mondo di Harry Potter metterà alla prova l’ingegno e la collaborazione dei visitatori, sfidandoli a risolvere enigmi e misteri per poter “evadere” in tempo.

Per chi ama i gadget e gli oggetti da collezione, numerosi stand a tema offriranno ogni sorta di meraviglia, dalle bacchette personalizzate ai manufatti artigianali ispirati alla saga. Saranno presenti anche punti fotografici per immortalare la giornata con scenografie da sogno, una truccatrice professionista per trasformare i visitatori in veri maghi e streghe, e una fotografa ufficiale per scattare ricordi indimenticabili.

L’atmosfera sarà resa ancora più speciale dalla musica di sottofondo, che accompagnerà i visitatori lungo il percorso incantato. Per gli amanti delle sfide, i quiz a tema offriranno la possibilità di mettere alla prova la propria conoscenza sul mondo di Harry Potter e vincere fantastici premi.

Il Wizards Day 2025 promette di essere un evento imperdibile per tutti i fan del maghetto più famoso di sempre. Preparate le vostre bacchette e le vostre vesti magiche: la magia sta per arrivare a Livorno.

Link evento Facebook : https://fb.me/e/34Ssj627u

