Wonder, arte e inclusione: incontro con Umberto Lucarelli tra cortometraggi e libri

Sabato 28 marzo alle 18 appuntamento nel locale di Scali Monte Pio tra cultura, disabilità e convivialità, con possibilità di cena a buffet su prenotazione

Importante appuntamento al Wonder, in Venezia Scali Monte Pio 7, nel cuore della città. Un luogo di aggregazione e convivialità dove lavorano persone fragili, ma anche uno spazio vivo in cui si tengono corsi di formazione per giovani e adulti, guidati da chef e volontari. Wonder è inoltre un centro inclusivo che ospita mostre fotografiche, iniziative culturali e musicali, all’insegna della partecipazione collettiva e senza barriere legate alla disabilità. Una realtà resa possibile soprattutto grazie all’impegno quotidiano dei volontari.

Sabato 28 marzo alle 18 è in programma un’iniziativa speciale con ospite Umberto Lucarelli, che presenterà cortometraggi e libri, confrontandosi con il pubblico per esplorare insieme il rapporto tra arte e disabilità.

Umberto Lucarelli ha lavorato per oltre 30 anni accanto a persone con disabilità, sviluppando il tema dell’“incontro con l’altro” attraverso la scrittura, il cinema e il teatro. Pur vivendo nel Nord Italia, ha sempre mantenuto un forte legame con Livorno, sua città natale.

Al termine dell’incontro, nello spirito conviviale che caratterizza Wonder, sarà possibile fermarsi per una cena a buffet con pietanze calde e fredde, con ampia scelta anche vegetariana.

L’incontro e la cena sono a contributo libero e consapevole. Per partecipare alla cena è obbligatoria la prenotazione al numero 335-6645529. Fermarsi dopo l’evento sarà anche un modo per sostenere e ringraziare i volontari che hanno reso possibile l’iniziativa, ospitata gratuitamente dal locale.

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