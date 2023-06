Martedì 20 giugno inizia Garibaldissima, Le 5 & Bro aprono la rassegna

Ogni martedì, mercoledì e giovedì per sei settimane consecutive fino al 27 luglio per un totale di 18 date. La rassegna di musica, teatro e cabaret promossa e patrocinata da Comune di Livorno e Fondazione Lem per la direzione artistica di Claudio Marmugi è alla terza edizione

Martedì 20 giugno piazza Garibaldi torna ad animarsi con 18 date spalmate su sei settimane d’estate per la terza edizione di Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret promossa e patrocinata da Comune di Livorno e Fondazione Lem per la direzione artistica di Claudio Marmugi. Teatro, attori, comicità, grandi musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno. Garibaldissima 2023 mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua Storia, che torna a vivere, a pulsare e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità. Si andrà avanti ogni martedì, mercoledì e giovedì per sei settimane consecutive, fino al 27 luglio. Il primo trittico di spettacoli vede un’apertura in musica domani e mercoledì 21 con Le 5 & Bro e il Ghezzani Duo seguita da una prima serata di divertimento col cabaret di Marco Conte.

Martedì 20 giugno, ore 21.30

LE 5 & BRO

Concerto di inaugurazione

Garibaldissima si apre in musica e lo fa con un quintetto straordinario. Stiamo parlando di Alessandra Renai, Francesca Fraschi, Sara Scassa, Azzurra Vellutini e Chiara Fioretti che tutte insieme, unite dall’amore per la musica e da una sincera amicizia, diventano “Le 5”. Originariamente Five 5siter, il gruppo vocale subì un “cambio nome” dettato proprio da Elio di Elio e le Storie Tese in persona quando, nella quinta edizione di X Factor (2011), le cantanti livornesi entrarono a far parte del Live Show sotto la guida di Elio e Alberto Tafuri. Sotto la direzione di Carlo Bosco le fantastiche voci delle cinque artiste tornano a splendere sul palco di Garibaldissima. Si sono esibite in tutta l’Italia con concerti piano e voce rigorosamente dal vivo, con un repertorio che spazia tra il pop, il soul e il funky.

Mercoledì 21 giugno, ore 21.30

CURANDEROS – MUSICA PER ANIME SMARRITE

In occasione del “World Music Day”, la Festa mondiale della musica, Garibaldissima offre il concerto dei “Curanderos – Musica per anime smarrite”, col duo formato dai maestri Antonio Ghezzani (chitarra) e Daniele Paoletti (percussioni).

La grande musica americana (rock, blues, folk) confluirà nelle sonorità del duo per una serata originale di altissimo livello artistico.

Giovedì 22 giugno, ore 21.30

MARCONTE SHOW

Show con Marco Conte (cabaret)

Insegnante teatrale, attore, regista, cabarettista – Marco Conte è un pilastro del teatro livornese e della comicità. In questo spettacolo in stile “the best”, ripercorre la sua carriera brillante e il suo amore per la città. Non mancheranno nuove perle e grandi classici. Ricordiamo che quest’anno arriva anche la novità di EFFETTO GARIBALDI: nell’ultimo fine settimana della rassegna, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio, il quartiere sarà in festa con spettacolazione e bancarelle lungo le strade che portano da Piazza Garibaldi a Piazza dei Mille. Una chiusura in bellezza per una rassegna ormai entrata nel cuore degli abitanti del quartiere.

