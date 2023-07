Terza settimana di spettacoli per Garibaldissima

Terza settimana di spettacoli per Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret promossa e patrocinata da Comune di Livorno e Fondazione Lem per la direzione artistica di Claudio Marmugi. Tre i nuovi spettacoli in cartellone che, come di consueto, vanno in scena il martedì, il mercoledì e il giovedì sul palco di piazza Garibaldi. Garibaldissima mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua storia, che torna a vivere, a illuminarsi di luce propria e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità. Teatro, attori, comicità, grandi musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno. Ma non è finita, quest’anno arriva la novità di Effetto Garibaldi: nell’ultimo fine settimana della rassegna, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio, il quartiere sarà in festa con spettacolazione e bancarelle lungo le strade che portano da Piazza Garibaldi a Piazza dei Mille. Una chiusura in bellezza per una rassegna ormai entrata nel cuore degli abitanti del quartiere.

Martedì 4 luglio, ore 21.30

FIGURINE

Di e con Samuele Boncompagni

Campioni dimenticati, storie curiose, drammatiche, divertenti che vanno dalla fine dell’800 fino ai giorni nostri, che dall’Europa arrivano in Sudamerica e passando per l’Himalaya abbracciano tutto il Mondo, Storie di un Calcio che fu, quando era ancora solo un gioco e non un’industria dello showbusiness. È uno spettacolo di teatro di narrazione.

Mercoledì 5 luglio, ore 21.30

STEFANO BRONDI – FRANCESCA CELATI – GIACOMO RIGGI

Musica ed eleganza in chiave (quasi) jazz. Strabilianti e potentissimi, non mancheranno di sbalordire la piazza con l’ampio spettro delle loro esibizioni.

Giovedì 6 luglio, ore 21.30

COINQUILINI DI GABINA

Uno spettacolo tra comicità e musica nato per caso “al mare” nel 2022 quando i tre soggetti in questione (Carlo Bosco/Emiliano Geppetti/Claudio Marmugi) hanno davvero (con)diviso “la cabina” (a Livorno, “gabina”) allo stesso Bagno (i Delfino, a Tirrenia). Improvvisazioni, chiacchiere, sfide musicali, canzoni cantante e stonate, monologhi, battute senza soluzione di continuità, col solo scopo di divertire (il pubblico) e divertirsi (loro tre).

