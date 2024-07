Gli eventi di Garibaldissimia da martedì 16 a giovedì 18 luglio

Quarta settimana di appuntamenti per la quarta edizione di Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret ideata e organizzata da Fondazione Lem per il Comune di Livorno e la cui direzione artistica è affidata a Claudio Marmugi

Quarta settimana di appuntamenti per la quarta edizione di Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret ideata e organizzata da Fondazione Lem per il Comune di Livorno e la cui direzione artistica è affidata a Claudio Marmugi. Ogni martedì, mercoledì e giovedì, fino al 25 luglio, riflettori accesi in piazza Garibaldi con una serie di eventi tutti ad ingresso libero e gratuito. La rassegna mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua Storia, che torna a vivere, a pulsare di vita e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità. Teatro, attori, comicità, musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno.

Di seguito gli appuntamenti da martedì 16 a giovedì 18 luglio.

Martedì 16 LUGLIO

Musica

ALEX MASTROMARINO, VALERIO DENTONE & LAVINIA GOLFARINI in

DALLA PIAZZA A 12000 LUNE

Un viaggio nella persona di Lucio Dalla attraversando la sua discografia e le interviste e i libri scritti sull’uomo che sta dietro il genio. Un uomo che ci somiglia molto più di quanto si possa pensare. Due ore suonate dal vivo da Valerio Dentone (Chitarra e Voce) Lavinia Golfarini (Violoncello) Alex Mastromarino (Voce e Narrazione)

Mercoledì 17 LUGLIO

ZELIG, cabaret

RINO CERONTE “CABARET”

Rino Ceronte, Maddalena Ferroni, Bohemian Cherry “cabaret e burlesque”

Giovedì 18 LUGLIO

Cabaret

MICHELE CRESTACCI

ADDIO VAINI

Attore, comico, autore – Michele Crestacci da anni lavora in coppia con Alessandro Brucioni. Insieme hanno realizzato una serie di spettacoli sui grandi livornesi (Modigliani, Mascagni, Caproni, Picchi). Comico cabarettista molto apprezzato, Michele ha anche partecipato ai film di Virzì “La pazza gioia” e “La prima cosa bella”. Il suo spettacolo comico a Garibaldissima farà ridere e riflettere, come da sempre la sua comicità sapida e originalissima.

