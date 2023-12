Addio a Romano Filippi, il ricordo delle figlie

"La sua presenza silenziosa ma incisiva ed efficace è stata di ispirazione e guida per tutti. Portiano con noi, scolpite nella nostra mente, le tue semplici frasi ricche di saggezza"

Ricordando Romano Filippi. Un grande ringraziamento a tutti quelli che oggi hanno voluto partecipare al nostro dolore di persona, con un semplice messaggio o una telefonata.

Il caloroso affetto testimonia quanto babbo ha di buono seminato nella sua lunga strada. Nonostante il suo carattere apparentemente molto riservato, abituato a trattenere le emozioni, la sua presenza silenziosa ma incisiva ed efficace è stata di ispirazione e guida per tutti. Sapevamo che ci sarebbe stato sempre e comunque se soltanto avessimo avuto bisogno.

Di tutto questo noi ti ringraziamo sperando di essere in grado di portare con noi la tua stessa forza e capacità di guida ed ispirazione. Portiano con Noi, scolpite nella nostra mente, le tue semplici frasi ricche di saggezza: “Male non fare paura non avere”, “Non fare mai il passo più lungo della tua gamba”, “se non puoi realizzare un desiderio non ti crucciare, apprezza quello che di bello hai già dentro e attorno a Te”. Grazie di tutto Enrica e M. Grazia Filippi.

