Addio a Silvia: “Sei stata una moglie e mamma fantastica”

Foto autorizzata alla pubblicazione dal marito, che ringraziamo per la disponibilità

Il ricordo di Silvia, parrucchiera a Stagno scomparsa all'età di 54 anni: "Era molto altruista e chi la conosce lo può confermare. Grazie al personale sanitario che è stato vicino a noi fino alla fine"

“Provo soltanto dolore in questo momento e preoccupazione per il futuro, non tanto per me, quanto per mia figlia”. A parlare è Giuseppe, che ringraziamo per la disponibilità, ricordando la moglie Silvia Rigolassi parrucchiera scomparsa all’età di 54 anni. La loro era una storia di lunga data. Dopo 3 anni di fidanzamento, si erano sposati nel 1995. “Abbiamo affrontato ogni problema insieme, qualsiasi cosa. Avrei voluto tanto invecchiare insieme a lei. E’ stata una moglie e mamma fantastica”, prosegue il marito ripercorrendo gli anni trascorsi fianco a fianco. “Era molto altruista e chi la conosce lo può confermare” aggiunge tracciando il ritratto di una persona che ha lasciato un segno profondo nella comunità di Stagno. Nelle parole di Giuseppe, infine, non manca un pensiero di gratitudine. “Un ringraziamento al personale del reparto di Medicina d’urgenza universitaria e Chirurgia peritoneale di Cisanello, e ai reparti di Medicina 2 e Medicina 1 del Santa Chiara. E un grazie particolare al professor Antonelli e alla dottoressa Mazzi, che mi hanno supportato e sono stati vicino a noi fino alla fine”.

