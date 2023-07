Al via i campionati italiani giovanili di scacchi con 9 livornesi

Fra gli oltre 1.000 partecipanti anche 9 livornesi tesserati Livorno scacchi e allievi della scuola di scacchi Carlo Falciani. Molto attesa la prova della campionessa italiana under 12 in carica Greta Viti

Dal 2 al 9 luglio si disputano i campionati italiani giovanili di scacchi a Tarvisio. Fra gli oltre 1.000 partecipanti anche 9 livornesi tesserati Livorno scacchi e allievi della scuola di scacchi “Carlo Falciani”. Molto attesa la prova della campionessa italiana under 12 in carica Greta Viti che dovrà difendere il titolo nella categoria superiore di età under 14 partendo con il n. 2 di tabellone e avendo una quarantina di sfidanti al titolo. Nella categoria under 12 ben 4 ragazzi al via: grandi attese per Edoardo Fulgentini che parte dal 9 di tabellone su 150 partecipanti al torneo e difende il quarto posto conquistato l’anno scorso nella categoria inferiore. Nello stesso torneo ha buone possibilità il “veterano” Ettore Sassi, che parte dal numero 17. Ci aspettiamo un buon torneo anche da Filippo Buonagurio e Mario Federico. Tre debuttanti assoluti nell’under 8 e nell’under 10. Il piccolo Luca D’Oronzo, classe 2016, Gabriele Valtriani e Samio Leoni, entrambe classe 2013. Chiude la pattuglia il campione regionale under 18 in carica Raul Barbetti, “veterano” di mille battaglie nella categoria juniores che è all’ultima partecipazione ai giovanili per sopraggiunti limiti di età. I giocatori disputeranno nove partite con cadenza lunga, cioè fino a un massimo di 4 ore di gioco. Una vera e propria festa degli scacchi che dimostra la vitalità di questo gioco antichissimo ma che ancora oggi esercita un grande fascino sulle giovani generazioni. Ricordiamo che nonostante il caldo, la scuola di scacchi prosegue fino al 15 luglio al circolo ARCI Carli e diversi campus prevedono gli scacchi fra le attività. Le lezioni al Museo di storia di naturale riprenderanno a fine settembre.

